Tripofobisi Olanlar Dikkat! Nesrin Cavadzade'nin GQ Men of The Year Elbisesi Başımıza Ağrı Çıkardı!

Cihan Nacar imzalı bir elbise tercih eden ve bu elbiseyle olan pozlarını, 'Bu elbiseyi giymek benim hayalimdi' notuyla paylaşan Nesrin Cavadzade oldukça şık gözüküyordu aslında... Fakat bir sorun vardı!

Tripofobisi olanlar Nesrin Cavadzade'yi gördüğü an beyninden vurulmuşa döndü.

Bilmeyenler için; tripofobi minik minik deliklerin bir araya gelmesine bakınca tüyleri diken diken olanların “aman bunu hemen kapatın!” diye kaçmak istemesine deniyor...