Tripofobisi Olanlar Dikkat! Nesrin Cavadzade'nin GQ Men of The Year Elbisesi Başımıza Ağrı Çıkardı!
GQ Men of The Year gecesine üç boyutlu boncukların yer aldığı bir elbiseyle katılan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, tripofobisi olanların başına ağrı çıkardı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Attığı her adımla olay olmayı başaran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'yi tanımayan yoktur!
Dün gece gerçekleşen GQ Men of The Year gecesinde de ilgi odaklarından biri oldu tabii ki!
Biz önden uyarmış olalım! Tripofobisi olanlar hiç bakmasın.
Sonra da bakmak mecburiyetinde kalanlar ne yaşamış onu görelim!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
