Tripofobisi Olanlar Dikkat! Nesrin Cavadzade'nin GQ Men of The Year Elbisesi Başımıza Ağrı Çıkardı!

Tripofobisi Olanlar Dikkat! Nesrin Cavadzade'nin GQ Men of The Year Elbisesi Başımıza Ağrı Çıkardı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
11.12.2025 - 13:55

GQ Men of The Year gecesine üç boyutlu boncukların yer aldığı bir elbiseyle katılan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, tripofobisi olanların başına ağrı çıkardı! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Attığı her adımla olay olmayı başaran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'yi tanımayan yoktur!

Attığı her adımla olay olmayı başaran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'yi tanımayan yoktur!

Ana akımda en son Sandık Kokusu dizisinde izlediğimiz Nesrin Cavadzade, son yılların en popüler isimleri arasında yer alıyor. 

Sosyal medya paylaşımları, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle sık sık dikkat çeken Nesrin Cavadzade, ne zaman bir davete katılsa tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor ve mutlaka gecenin konusu oluyor.

Dün gece gerçekleşen GQ Men of The Year gecesinde de ilgi odaklarından biri oldu tabii ki!

Dün gece gerçekleşen GQ Men of The Year gecesinde de ilgi odaklarından biri oldu tabii ki!

Cihan Nacar imzalı bir elbise tercih eden ve bu elbiseyle olan pozlarını, 'Bu elbiseyi giymek benim hayalimdi' notuyla paylaşan Nesrin Cavadzade oldukça şık gözüküyordu aslında... Fakat bir sorun vardı!

Tripofobisi olanlar Nesrin Cavadzade'yi gördüğü an beyninden vurulmuşa döndü. 

Bilmeyenler için; tripofobi minik minik deliklerin bir araya gelmesine bakınca tüyleri diken diken olanların “aman bunu hemen kapatın!” diye kaçmak istemesine deniyor...

Biz önden uyarmış olalım! Tripofobisi olanlar hiç bakmasın.

Sonra da bakmak mecburiyetinde kalanlar ne yaşamış onu görelim!

Sonra da bakmak mecburiyetinde kalanlar ne yaşamış onu görelim!
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
