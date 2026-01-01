Prens 4. Sezon Ne Zaman? Giray Altınok, Prens 4. Sezonun Yayın Tarihini Açıkladı!

Son yılların en başarılı dizilerinden biri olarak görülen Prens, 3. sezonuyla da hem güldürdü hem şaşırttı. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı dizi o kadar sevildi ki sezon finallerinin ardından hemen bir sonraki sezon merak edilmeye başlıyor.

'Prens 4. sezon olacak mı? Prens 4. sezon ne zaman?' soruları sorulurken Giray Altınok, Kerem Özdoğan'la birlikte katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında müjdeyi verdi. Prens 4. sezonun yayın tarihini açıkladı.