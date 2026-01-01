Prens 4. Sezon Ne Zaman? Giray Altınok, Prens 4. Sezonun Yayın Tarihini Açıkladı!
Son yılların en başarılı dizilerinden biri olarak görülen Prens, 3. sezonuyla da hem güldürdü hem şaşırttı. Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı dizi o kadar sevildi ki sezon finallerinin ardından hemen bir sonraki sezon merak edilmeye başlıyor.
'Prens 4. sezon olacak mı? Prens 4. sezon ne zaman?' soruları sorulurken Giray Altınok, Kerem Özdoğan'la birlikte katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında müjdeyi verdi. Prens 4. sezonun yayın tarihini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk 3 sezonuyla kahkahaya boğan Prens'in 4. sezonu daha şimdiden merak edilmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Giray Altınok, İbrahim Selim ile Bu Gece programında Prens'in dördüncü sezon senaryosunu 2026 başında yazmaya başlayacaklarını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın