Cem Yılmaz'ın Netflix'te Yayınlanan Son Gösterisi "CMXXIV" Beğeni Dolu Yorumlar Aldı
Komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMXXIV, yılbaşını evinde geçirecekler için Netflix'te yayınlandı. Yeni yıla evde girenler Cem Yılmaz'ın gösterisini tercih ederken Yılmaz'a beğeni dolu yorumlar gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026'ya gülerek girmek isteyenler tercihini Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMXXIV izlemekten yana kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen yorumlar da burada:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın