Cem Yılmaz'ın Netflix'te Yayınlanan Son Gösterisi "CMXXIV" Beğeni Dolu Yorumlar Aldı

Cem Yılmaz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.01.2026 - 12:04

Komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMXXIV,  yılbaşını evinde geçirecekler için Netflix'te yayınlandı. Yeni yıla evde girenler Cem Yılmaz'ın gösterisini tercih ederken Yılmaz'a beğeni dolu yorumlar gecikmedi.

2026'ya gülerek girmek isteyenler tercihini Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMXXIV izlemekten yana kullandı.

Netflix, Cem Yılmaz'ın son gösterisini 31 Aralık yılbaşı gecesi yayınladı. Yeni yıla evde gireceklerin büyük çoğunluğu tercihini Cem Yılmaz'dan yana kullanırken ünlü komedyen son gösterisiyle yine seyirciden tam puan almayı başardı. Cem Yılmaz'ın son gösterisini izleyenler, X'te beğeni dolu yorumlar paylaştı.

Gelen yorumlar da burada:

