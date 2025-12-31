onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Cem Yılmaz'ın Son Gösterisi CMXXIV Netflix'te Yayınlandı: İzleyici Coştu!

Cem Yılmaz'ın Son Gösterisi CMXXIV Netflix'te Yayınlandı: İzleyici Coştu!

Cem Yılmaz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.12.2025 - 15:58

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi 2025'in son gününde yılbaşını evinde geçirecekler için Netflix'te yayınlandı. CMXXIV gösterisinin Netflix kütüphanesine eklendiğini görenler sevinçlerini X hesapları üzerinden paylaştılar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMXXIV Netflix kütüphanesine eklendi.

Cem Yılmaz'ın son gösterisi CMXXIV Netflix kütüphanesine eklendi.

Gösterinin 31 Aralık günü Netflix'e ekleneceği daha önce açıklanmıştı. Yeni yıla evinde girecekler için muhteşem bir tercih olan gösterinin eklendiğinin duyurulması heyecan yarattı.

Tanıtımı buradan izleyebilirsiniz:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın