Asgari Ücret 2026 Zam Maratonu Resmen Başladı! Asgari Ücret Toplantısında Neler Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.12.2025 - 16:41

Asgari ücret 2026 zammı için maraton resmen başladı. Asgari ücret toplantısının ilki bugün (12 Aralık Cuma) gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanı etkileyecek oranı belirlemek için  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Peki, asgari ücret toplantısında neler oldu? Öte yandan ikinci toplantının tarihi ise belli oldu.

Asgari Ücret Toplantısında Neler Oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ilk kez bir araya geldi. Toplantı 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu işveren TİSK, işçi temsilcisi TÜRK-İŞ ve Bakanlık üyelerinden oluşuyor. Yaklaşık 15 kişinin oluşturduğu komisyon toplantısına TÜRK-İŞ katılmadı. 

Toplantıda hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katılım gösterdi. Bakan Işıkhan, toplantıda 2026’da geçeri olacak asgari ücret için tarafların taleplerini dinledi. Işıkhan, “Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

TÜRK-İŞ Asgari Ücret Toplantısına Neden Katılmadı?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren bir dosyayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan’a teslim etti.

Açıklamalarda bulunan Ağar, “Komisyonun mevcut yapısı, yıllardır işçilerin karar süreçlerinde etkili bir şekilde yer almasına imkan tanımamakta, kararlar çoğunlukla hükümet ve işveren kesiminin oylarıyla alınmaktadır” dedi.

Ağar, asgari ücrete 2025 yılında geçerli olacak yüzde 30 zammı hatırlattı. TÜİK tarafından açıklanan yüzde 44.38 enflasyon oranına rağmen asgari ücrete yüzde 30 zammın enflasyon altında kaldığını vurgulayan Ağar, şunları dedi:

“Bu nedenlerle asgari ücret belirlenirken öncelikle geçtiğimiz yıl karşılanmayan yüzde 14,38'lik enflasyon kaybı tam olarak telafi edilmelidir. 2025 yılının temmuz ayında asgari ücrete herhangi bir artış yapılmamasına rağmen fiyatların yükselmeyi sürdürmesi, enflasyonun kaynağının ücretler olmadığını açık biçimde göstermektedir. İşçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yaşam kalitesini koruyabilecek ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak gelir politikalarının hayata geçirilmesi zorunludur.”

Asgari Ücret Toplantısı Ne Zaman 2026?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında dört toplantı yapması bekleniyor. Asgari ücret toplantısının ilki 12 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirildi. 

Asgari ücret ikinci toplantısının tarihi ise 18 Aralık 2025 Perşembe olarak açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 14.00'da bir araya gelecek.

