Asgari Ücret 2026 Zam Maratonu Resmen Başladı! Asgari Ücret Toplantısında Neler Oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ilk kez bir araya geldi. Toplantı 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu işveren TİSK, işçi temsilcisi TÜRK-İŞ ve Bakanlık üyelerinden oluşuyor. Yaklaşık 15 kişinin oluşturduğu komisyon toplantısına TÜRK-İŞ katılmadı.

Toplantıda hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katılım gösterdi. Bakan Işıkhan, toplantıda 2026’da geçeri olacak asgari ücret için tarafların taleplerini dinledi. Işıkhan, “Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.