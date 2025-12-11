2026 Asgari Ücret Zammında Kritik Gün! Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Ne Zaman? Asgari Ücret Takvimi

Asgari ücret, ülkenin ekonomik durumunun incelenmesiyle belirlenir. Komisyon, enflasyon, geçim maliyeti, üretim gibi verileri değerlendirir. İşçi ve işveren talepleri komisyonda dile getirilir. Yeni asgari ücret ise oy çokluğuyla belirlenir.

DİSKAR'ın 2017 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, son 18 yılda ilgili komisyonun aldığı 18 karardan 13'ü işveren ve devlet temsilcilerinin verdiği 2 oy ile alındı.

Komisyona, Bakanlığın belirlediği üyelerden biri başkanlık eder. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.