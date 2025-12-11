onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2026 Asgari Ücret Zammında Kritik Gün! Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Ne Zaman? Asgari Ücret Takvimi

2026 Asgari Ücret Zammında Kritik Gün! Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Ne Zaman? Asgari Ücret Takvimi

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2025 - 23:12

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret zammı için beklenen kritik gün geldi. Yeni asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 zammı için ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonların gözü kulağı bu toplantıya çevrildi. 2025'te 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücrette 2026 zammı için son söz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Peki, asgari ücret nasıl belirlenir? İşte asgari ücret 2026 takvimi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asgari Ücret 2026: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Ne Zaman?

Asgari Ücret 2026: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Ne Zaman?

2026 asgari ücret zammı için kritik gün geldi. Milyonlarca vatandaş yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 zammı için ilk kez toplanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonun Aralık ayında dört toplantı yapması bekleniyor. 

Asgari Ücret Toplantısı Ne Zaman?

Asgari ücret toplantısı 12 Aralık Cuma 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Asgari Ücret Toplantısı Saat Kaçta?

Asgari ücret toplantısı saat 14.00'da başlayacak.

Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak?

Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak?

Her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu ay içinde yaklaşık dört toplantı gerçekleştiriyor. Ancak önceki yıllarda yeni asgari ücret üçüncü toplantıda belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti 31 Aralık tarihine kadar belirlemesi ve kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Uygulanacak?

Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Nedir?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Nedir?

Türkiye’de asgari ücreti belirleyen resmi kurul Asgari Ücret Tespit Komisyonu’dur. Komisyon, her yıl Aralık ayında toplanarak sonraki yıl geçerli olacak asgari ücreti belirler. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kimlerden Oluşuyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu işveren, işçi ve hükümet temsilcisinden oluşuyor. Genellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren temsilcisi TİSK’in 5’er üyesinden oluşur. Komisyon’da 15 kişi üye yer alır.

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Asgari ücret, ülkenin ekonomik durumunun incelenmesiyle belirlenir. Komisyon, enflasyon, geçim maliyeti, üretim gibi verileri değerlendirir. İşçi ve işveren talepleri komisyonda dile getirilir. Yeni asgari ücret ise oy çokluğuyla belirlenir.

DİSKAR'ın 2017 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, son 18 yılda ilgili komisyonun aldığı 18 karardan 13'ü işveren ve devlet temsilcilerinin verdiği 2 oy ile alındı.

Komisyona, Bakanlığın belirlediği üyelerden biri başkanlık eder. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

2026 Asgari Ücret Takvimi

2026 Asgari Ücret Takvimi

Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretin belirlenme süreci yasal olarak tanımlanan bir takvime sahip. Dört toplantı yapması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takviminin şöyle olması bekleniyor:

Asgari ücret 1. toplantı: 12 Aralık 2025, Saat 14.00 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde süreç resmen başlar. İlk toplantıda takvim ve işleyiş belirlenir. 

Asgari ücret 2.toplantı: Genellikle ilk toplantıdan 1 hafta sonra yapılır

İşçi ve işveren kesimlerinin ilk teklifleri ve talepleri alınır. Ekonomik veriler ve hayat pahalılığı raporları Komisyon'a sunulur.

Asgari ücret 3.toplantı: İkinci toplantıdan yaklaşık 1 hafta sonra toplanılır

Taraflar arasındaki pazarlık yoğunlaşır. 

Asgari ücret 4.toplantı: Aralık ayının son haftası veya 31 Aralık

Yeni asgari ücret dördüncü toplantıda resmi olarak belirlenir. Karar oy çokluğuyla alınır ve kamuoyuyla paylaşılır.

1 Ocak 2026:

Belirlenen yeni asgari ücret yürürlüğe girer

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asgari Ücret 2025 Ne Kadar?

Asgari Ücret 2025 Ne Kadar?

Asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30 zam yapıldı.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Asgari ücret içeriklerimize buradan ulaşabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın