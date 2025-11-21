Özgür Erdursun “Bunu İlk Defa Konuşacağız” Diyerek Asgari Ücret Hesabını Açıkladı

YouTube'da Şebnem Arda Boğa'nın yayınına konuk olan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretin olması gereken rakamı açıkladı. Erdursun, 'Minimum 35 bin TL olması gerekiyor' dedi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklaması şöyle:

'Asgari ücretin minimum seviyede yüzde 60’larda artması gerekiyor. Minimum 35 bin TL olması gerekiyor. Açlık sınırı 28 bin 500 TL. İki ay daha enflasyon yaşayacağız. 2026 yılında da enflasyon oluşursa şayet bunları içine kattığımızda asgari ücretin açlık sınırı altına düşmemesi için yüzde 60 artırılması gerekiyor.

Bunu söylediğimde insanlar 'sen deli misin?' diyebilir. Ama, GSS primlerini devlet yüzde 150-160 arasında artıracak, borçlanmayı yüzde 70-80 oranın artırıyor.

Şunu öngörüyorum 2026 yılında enflasyondaki düşme yerini tekrar yükselmeye bırakabilir.'