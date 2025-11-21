onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Özgür Erdursun “Bunu İlk Defa Konuşacağız” Diyerek Asgari Ücret Hesabını Açıkladı

Özgür Erdursun “Bunu İlk Defa Konuşacağız” Diyerek Asgari Ücret Hesabını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.11.2025 - 21:21

2026 yılı yaklaşırken maaşlara yapılacak zamlar uzmanların ana gündem maddesi oldu. 'Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' soruları yanıt bulmayı beklerken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken yorum geldi. Şebnem Arda Boğa'nın YouTube kanalına katılan Özgür Erdursun, 'Bunu ilk kez konuşacağız' diyerek asgari ücret hesabını paylaştı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asgari ücret ne kadar olacak 2026?

Asgari ücret ne kadar olacak 2026?

Asgari ücret 2026 zammı ekonominin en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Milyonlarca çalışanı doğrudan, ülkenin tamamını ise dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammı için kulisler hareketlendi. Uzmanlar asgari ücrete yapılacak zammın beklentiyi karşılamayacağını iddia ederken maksimum yüzde 25 zam oranında hemfikir oldur.

Uzmanların asgari ücret tahminlerine ulaşmak için tıklayınız👇🏻

Özgür Erdursun “Bunu ilk defa konuşacağız” diyerek asgari ücret hesabını açıkladı.

Özgür Erdursun “Bunu ilk defa konuşacağız” diyerek asgari ücret hesabını açıkladı.

YouTube'da Şebnem Arda Boğa'nın yayınına konuk olan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretin olması gereken rakamı açıkladı. Erdursun, 'Minimum 35 bin TL olması gerekiyor' dedi. 

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklaması şöyle:

'Asgari ücretin minimum seviyede yüzde 60’larda artması gerekiyor. Minimum 35 bin TL olması gerekiyor. Açlık sınırı 28 bin 500 TL. İki ay daha enflasyon yaşayacağız. 2026 yılında da enflasyon oluşursa şayet bunları içine kattığımızda asgari ücretin açlık sınırı altına düşmemesi için yüzde 60 artırılması gerekiyor. 

Bunu söylediğimde insanlar 'sen deli misin?' diyebilir. Ama, GSS primlerini devlet yüzde 150-160 arasında artıracak, borçlanmayı yüzde 70-80 oranın artırıyor. 

Şunu öngörüyorum 2026 yılında enflasyondaki düşme yerini tekrar yükselmeye bırakabilir.'

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Özgür Erdursun, asgari ücrete yapılacak zam tahminini yeniden şu sözlerle dile getirdi:

'Hükümetin asgari ücrete yapmak istediği zam yüzde 20. İşveren de yüzde 5 artış verebiliriz dedi. Bu nedenle yüzde 25 civarında kalacak zam. Asgari ücrete yüzde 25 zam olursa 27 bin 500 TL civarına yükselir. Ben yüzde 25 zam beklediğimi söylemiştim. Aynı düşüncedeyim.'

Özgür Erdursun'un açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın