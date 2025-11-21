Özgür Erdursun “Bunu İlk Defa Konuşacağız” Diyerek Asgari Ücret Hesabını Açıkladı
2026 yılı yaklaşırken maaşlara yapılacak zamlar uzmanların ana gündem maddesi oldu. 'Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' soruları yanıt bulmayı beklerken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken yorum geldi. Şebnem Arda Boğa'nın YouTube kanalına katılan Özgür Erdursun, 'Bunu ilk kez konuşacağız' diyerek asgari ücret hesabını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücret ne kadar olacak 2026?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Erdursun “Bunu ilk defa konuşacağız” diyerek asgari ücret hesabını açıkladı.
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Özgür Erdursun'un açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın