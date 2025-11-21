onedio
Haberler
Ekonomi
Dünya Devinden Kötü Haber! 2 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Dünya Devinden Kötü Haber! 2 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.11.2025 - 19:25

Volkswagen’in kamyon ve otobüs üreticisi MAN, mali krizde. MAN’ın Almanya’daki fabrikasında 2 bin 300 kişiyi işten çıkarması planlanıyor. İşten çıkarmaların 2030 yılına kadar devam edeceği belirtilirken şirketin ekonomik durgunluk ve zayıf talep nedeniyle bu kararı aldığı ileri sürüldü.

Otomotiv devi 2 bin işçiyi işten çıkaracak.

Otomotiv devi 2 bin işçiyi işten çıkaracak.

Dünyanın popüler kamyon ve otobüs üreticisi MAN, ekonomik durgunluk ve zayıflayan talep nedeniyle işten çıkarmalara hazırlanıyor. MAN, üretimin bir kısmını Polonya’ya kaydırmayı planlarken Almanya’daki fabrikasında 2 bin 300 kişiyi işten çıkarmayı öngörüyor.

Erken emeklilik ve gönüllü ayrılma seçenekleri sunulacak.

Erken emeklilik ve gönüllü ayrılma seçenekleri sunulacak.

İş gücünün yüzde 20’sinin 2030 yılına kadar işten çıkarılması planlanıyor. MAN, çalışanların haklarının karşılanacağını dile getirirken işten çıkarmaların zorunlu olmayacağını vurguladı. Şirket, erken emeklilik ve gönüllü ayrılma gibi seçeneklerini de işçilere sunacak. 

MAN İş Konseyi Başkanı Karina Schnur ise şirketin kararına sert tepki gösterdi. Schnur, işten çıkarma planını ‘çalışanlara atılmış tokat’ olarak yorumladı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
