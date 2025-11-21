Dünya Devinden Kötü Haber! 2 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak
Volkswagen’in kamyon ve otobüs üreticisi MAN, mali krizde. MAN’ın Almanya’daki fabrikasında 2 bin 300 kişiyi işten çıkarması planlanıyor. İşten çıkarmaların 2030 yılına kadar devam edeceği belirtilirken şirketin ekonomik durgunluk ve zayıf talep nedeniyle bu kararı aldığı ileri sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otomotiv devi 2 bin işçiyi işten çıkaracak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erken emeklilik ve gönüllü ayrılma seçenekleri sunulacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.