İslam Memiş 2026 Altın Fiyatı Tahminini Açıkladı

İslam Memiş 2026 Altın Fiyatı Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2025 - 08:57

2025’in yıldızı altın oldu. Güvenli liman, bu yıl içinde yeni rekorlara imza attı. Tarihi seviyelerini aşan altın, pek çok hafta düşüş gösterse de yılın kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı. Yeni yıla adım adım yaklaşırken bu kez gündem 2026’da altın fiyatlarının ne olacağı. Yatırımcı gardını 2026 yılı için almaya başlamışken gözler, uzman yorumlarına çevrildi. 2026 altın fiyatları ne olacak? YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, 'Altın yükselecek mi düşecek mi?' sorusunu yanıtlayarak yükseliş için tarih verdi. Öte yandan İslam Memiş 2026 altın fiyatı tahminini açıkladı.

Altın fiyatları: Altın ne kadar? Altında son durum👇🏻

Altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatları düşecek mi?

'Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?' sorusu, merak edilenlerin başında geliyor. İslam Memiş’e göre yıl sonuna kadar ons altında 4 bin dolar kritik destek olarak öne çıkacak. 5650 - 5950 TL aralığının gram altının kısa vadede önemini koruduğunu belirten İslam Memiş, sert dalgalanmaların devam edeceğini dile getirdi. İslam Memiş, altın ve gümüş tarafında düşüşün kalıcı olmayacağını vurguladı. 

Altın yükselecek mi?

Aralık ayının ilk haftasına kadar alım trendinin bitmesi gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, 'Çünkü düşüş kalıcı olmayacak. 2026 yılında yine agresif yükselişler göreceğiz' dedi.

Altın bugün ne kadar?

Altın 20 Kasım Perşembe gününü düşüşle açtı. Gram altın 5.537 TL'den işlem görüyor.

Altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş tarih verdi.

Altın ne zaman yükselecek? İslam Memiş tarih verdi.

'Ne düşüşlere ne yükselişlere şaşırmayacağız' diyen İslam Memiş, 'Tamamen manipülasyon piyasası var. Sistemin elinde piyasa var. Bu sert dalgalanmalar devam edecek. Sistem yatırımcıyı soyacak. Alım için bekleyen arkadaşlar vardı. Ekim ayında 4.382 dolar seviyesini ons tarafından gördük. İyi ki arkadaşlar buradan alım yapmadı ve Kasım ayını bekledi. Bugün ucuz şekilde altın alabiliyorlar' ifadelerini kullandı.

Ocak ayına dikkat çeken İslam Memiş, tarih vererek yatırımcıya uyarıda bulundu:

'Gram altında asıl uyarım vardı. Gram altın tarafında kademeli alım üçüncü kez yaptık. 

Birçok insan diyor ki ‘düşecekti, niye o fiyattan aldık?’ Bunun nedeni yok aslında. Daha önce de söyledik… Dolar/TL kuru risk… Dolar kuru yükseldikçe gram altının düşüşü sınırlı kalır. Yıl sonuna kadar kademeli al ve işi bitir demiştik. Ocak ayı itibarıyla yükseliş beklentimize başlayabiliriz.'

Altın fiyatları 2026'da ne olacak? İslam Memiş 2026 altın fiyatı tahminini açıkladı.

Altın fiyatları 2026'da ne olacak? İslam Memiş 2026 altın fiyatı tahminini açıkladı.

İslam Memiş, 2026 altın fiyatı tahminlerini de paylaştı. Finans Analisti, 2026 yılında gram altının 8 bin lira ve üzeri seviyeleri görebileceğini kaydetti. Memiş, 'Dünya piyasaları, Merkez Bankaları'nın politikaları iyi gitmiyor. Altın ve gümüş 2026 yılında yine güvenli limandır. Eğer nakite ihtiyacınız yoksa elinizdeki varlıkları satmayın' ifadelerini kullanırken ons altında ise 4 bin 800- 4 bin 888 doların görülebileceğinin altını çizdi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
