İslam Memiş 2026 Altın Fiyatı Tahminini Açıkladı

'Ne düşüşlere ne yükselişlere şaşırmayacağız' diyen İslam Memiş, 'Tamamen manipülasyon piyasası var. Sistemin elinde piyasa var. Bu sert dalgalanmalar devam edecek. Sistem yatırımcıyı soyacak. Alım için bekleyen arkadaşlar vardı. Ekim ayında 4.382 dolar seviyesini ons tarafından gördük. İyi ki arkadaşlar buradan alım yapmadı ve Kasım ayını bekledi. Bugün ucuz şekilde altın alabiliyorlar' ifadelerini kullandı.

Ocak ayına dikkat çeken İslam Memiş, tarih vererek yatırımcıya uyarıda bulundu:

'Gram altında asıl uyarım vardı. Gram altın tarafında kademeli alım üçüncü kez yaptık.

Birçok insan diyor ki ‘düşecekti, niye o fiyattan aldık?’ Bunun nedeni yok aslında. Daha önce de söyledik… Dolar/TL kuru risk… Dolar kuru yükseldikçe gram altının düşüşü sınırlı kalır. Yıl sonuna kadar kademeli al ve işi bitir demiştik. Ocak ayı itibarıyla yükseliş beklentimize başlayabiliriz.'