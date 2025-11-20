onedio
Her Haneye Bir Asgari Ücret! "Vatandaşlık Maaşı" Geliyor: 2026'da Başlayacak

Her Haneye Bir Asgari Ücret! "Vatandaşlık Maaşı" Geliyor: 2026'da Başlayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2025 - 07:52

Hükümetin 2023 yılında gündeme getirdiği ‘vatandaşlık maaşı’ uygulaması için düğmeye basıldı. Türkiye gazetesinin özel haberine göre vatandaşlık maaşıyla ‘her haneye bir asgari ücret’ girecek. Geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan hanelere destek olması için gündeme alınan sistem, 2026 yılında pilot olarak uygulanmaya başlanacak.

Vatandaşlık maaşı nedir?

Vatandaşlık maaşı nedir?

Vatandaşlık Maaşı, 2023’te gündeme geldi. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında uygulanacak ‘Vatandaşlık maaşı’ her ailenin en az asgari ücret seviyesine gelire sahip olmasını amaçlıyor. Uygulama, geliri asgari ücret seviyesinin altında olan haneleri kapsayacak. Peki, nasıl uygulanacak? 

Vatandaşlık maaşı şartları

Ailede kimse çalışmıyorsa veya asgari ücretten az ücret haneye giriyorsa ‘vatandaşlık maaşı’ uygulanacak. Sistem, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek.

2026 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.

2026 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Vatandaşlık maaş uygulamasının 2026’da pilot olarak seçilen illerde başlatılması planlanıyor. Uygulama başarıyla ulaşırsa ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programında ise 'vatandaşlık maaşının' yeniden kurgulanacağı belirtiliyor.

