Her Haneye Bir Asgari Ücret! "Vatandaşlık Maaşı" Geliyor: 2026'da Başlayacak

Vatandaşlık Maaşı, 2023’te gündeme geldi. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında uygulanacak ‘Vatandaşlık maaşı’ her ailenin en az asgari ücret seviyesine gelire sahip olmasını amaçlıyor. Uygulama, geliri asgari ücret seviyesinin altında olan haneleri kapsayacak. Peki, nasıl uygulanacak?

Vatandaşlık maaşı şartları

Ailede kimse çalışmıyorsa veya asgari ücretten az ücret haneye giriyorsa ‘vatandaşlık maaşı’ uygulanacak. Sistem, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek.