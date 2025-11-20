onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
20 Kasım Güncel Altın Fiyatları: Gram Altın Ne Kadar?

20 Kasım Güncel Altın Fiyatları: Gram Altın Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2025 - 07:27

Yatırımcının araştırdığı ve merak ettiği soruların başında 'altın' geliyor. 'Altın fiyatları: Altın ne kadar?' sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Vatandaşlar altında son durumu ve güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı ne oldu? İşte 20 Kasım Perşembe günü altın fiyatları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

20 Kasım Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

20 Kasım Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

20 Kasım altın fiyatları belli oldu. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altında son durum, gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı araştırılıyor. İşte 20 Kasım altın fiyatları. 

Altın ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5.540 TL 

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9.376 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altın fiyatı 37.390 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın fiyatı 18.752 TL

Altın düştü mü?

Altın düştü mü?

Geçen haftalarda yeni rekorları test eden altın fiyatları yaklaşık 1 haftadır düşüş eğiliminde. Altın, 20 Kasım Perşembe gününe düşüşle başladı. Piyasada gram altın 5 bin 540 TL'den işlem görüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın