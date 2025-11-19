İktisatçı Mahfi Eğilmez, Asgari Ücretle İlgili Beklentisini Açıkladı: "%30'dan Aşağı Olmamalı"

Ünlü iktisatçı, bütçe dengesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İlk bakışta ciddi bir açık ya da yapısal bir sorun görünmüyor. Vergi gelirleri tarafı fena değil; asıl problem harcama kalemlerinde. Giderleri biraz daha disipline edebilirsek bütçe çok daha sağlıklı bir çerçeveye oturabilir” ifadelerini kullandı.

Kur gelişmelerine değinen Eğilmez, sepet kurdaki artışın enflasyonla neredeyse aynı doğrultuda ilerlediğini belirterek şöyle devam etti:

“Sepet kur, yarım dolar yarım eurodan oluşuyor ve yaklaşık yüzde 27 yükselmiş durumda. Enflasyonun da yüzde 28-29 bandında seyretmesi, ikisinin paralel ilerlediğini gösteriyor. Bizim açımızdan olumlu olan taraf, euronun dolara kıyasla daha hızlı değer kazanması. Çünkü borçlarımız ve ithalat ödemelerimiz ağırlıklı olarak dolar üzerinden yapılırken, gelirlerimizin önemli bir kısmı euroyla. Bu nedenle sepet kurun euro lehine hareket etmesi bizim için avantajlı bir durum.”