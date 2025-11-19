İktisatçı Mahfi Eğilmez, Asgari Ücretle İlgili Beklentisini Açıkladı: "%30'dan Aşağı Olmamalı"
Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı programda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak enflasyon, asgari ücret artışı ve vergi politikalarına dair görüşlerini paylaştı.
Eğilmez, enflasyon beklentilerindeki tabloya dikkat çekerek şunları söyledi: “Beklentilerin düzelmesi için sıradan adımlar yeterli değil, çok daha güçlü ve olağanüstü gelişmeler gerekiyor. Reel sektörün enflasyonu hâlâ yüksek beklemesi, fiyatlama davranışlarının tahmin edilenden daha yukarıda seyrettiğini gösteriyor. Bu nedenle beklentileri değerlendirirken reel sektörün sinyallerine bakmak daha sağlıklı olur.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahfi Eğilmez'e göre asgari ücrete yapılacak zam en az yüzde 30 olmalı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sepet kurun euro lehine hareket etmesi bizim için avantajlı"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın