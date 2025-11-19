onedio
Ekonomi
Ekonomi
İktisatçı Mahfi Eğilmez, Asgari Ücretle İlgili Beklentisini Açıkladı: "%30'dan Aşağı Olmamalı"

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Asgari Ücretle İlgili Beklentisini Açıkladı: "%30'dan Aşağı Olmamalı"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.11.2025 - 20:19

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı programda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak enflasyon, asgari ücret artışı ve vergi politikalarına dair görüşlerini paylaştı.

Eğilmez, enflasyon beklentilerindeki tabloya dikkat çekerek şunları söyledi: “Beklentilerin düzelmesi için sıradan adımlar yeterli değil, çok daha güçlü ve olağanüstü gelişmeler gerekiyor. Reel sektörün enflasyonu hâlâ yüksek beklemesi, fiyatlama davranışlarının tahmin edilenden daha yukarıda seyrettiğini gösteriyor. Bu nedenle beklentileri değerlendirirken reel sektörün sinyallerine bakmak daha sağlıklı olur.”

Kaynak - Ekonomim

Mahfi Eğilmez'e göre asgari ücrete yapılacak zam en az yüzde 30 olmalı...

Mahfi Eğilmez'e göre asgari ücrete yapılacak zam en az yüzde 30 olmalı...

Eğilmez, 2026 asgari ücret artışına ilişkin değerlendirmesinde kayıp alım gücüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

“’Asgari ücret şu kadar olsun’ demekten önce, yılbaşından bu yana ne kadar eridiğine bakmak gerekiyor. 2025 başında 22 bin lira olan asgari ücretin bugüne geldiğimizde ciddi şekilde değer kaybettiğini görüyoruz. Yüzde 30’luk bu kaybı telafi etmek için en az 28 bin lira seviyesine çıkmak şart. Eğer bunun üzerine bir refah payı ekleyeceksek rakamın 30 bin liraya yaklaşması gerekir. Yaklaşık yüzde 30 zamla 28 bin 735 liraya ulaşmak, yılın tamamındaki satın alma gücünü korumaya yetiyor. Bunun altındaki bir artış, enflasyonun yükünü tamamen çalışanların sırtına bindirmek anlamına gelir.”

"Sepet kurun euro lehine hareket etmesi bizim için avantajlı"

"Sepet kurun euro lehine hareket etmesi bizim için avantajlı"

Ünlü iktisatçı, bütçe dengesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İlk bakışta ciddi bir açık ya da yapısal bir sorun görünmüyor. Vergi gelirleri tarafı fena değil; asıl problem harcama kalemlerinde. Giderleri biraz daha disipline edebilirsek bütçe çok daha sağlıklı bir çerçeveye oturabilir” ifadelerini kullandı.

Kur gelişmelerine değinen Eğilmez, sepet kurdaki artışın enflasyonla neredeyse aynı doğrultuda ilerlediğini belirterek şöyle devam etti:

“Sepet kur, yarım dolar yarım eurodan oluşuyor ve yaklaşık yüzde 27 yükselmiş durumda. Enflasyonun da yüzde 28-29 bandında seyretmesi, ikisinin paralel ilerlediğini gösteriyor. Bizim açımızdan olumlu olan taraf, euronun dolara kıyasla daha hızlı değer kazanması. Çünkü borçlarımız ve ithalat ödemelerimiz ağırlıklı olarak dolar üzerinden yapılırken, gelirlerimizin önemli bir kısmı euroyla. Bu nedenle sepet kurun euro lehine hareket etmesi bizim için avantajlı bir durum.”

