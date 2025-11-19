TOBB Nefes Kredisi Şartları: Nefes Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Nefes Kredisi Faiz Oranı Ne?
KOBİ’lerin finansman ihtiyacını karşılayan TOBB Nefes Kredisi, 2025 yılında yeniden devreye alındı. Yoğun ilgi nedeniyle kredi hacmi 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı. Destek, Kredi Garanti Fonu teminatıyla sunuluyor ve uygun faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Başvurular belirlenen bankalar üzerinden yapılacak.
İşte Nefes Kredisi başvurularıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOBB Nefes Kredisi Şartları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nefes Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
TOBB Nefes Kredisi Başvuruları Ne Zaman?
TOBB Nefes Kredisi Faiz Oranları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın