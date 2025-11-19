onedio
TOBB Nefes Kredisi Şartları: Nefes Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Nefes Kredisi Faiz Oranı Ne?

TOBB Nefes Kredisi Şartları: Nefes Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Nefes Kredisi Faiz Oranı Ne?

19.11.2025 - 13:22

KOBİ’lerin finansman ihtiyacını karşılayan TOBB Nefes Kredisi, 2025 yılında yeniden devreye alındı. Yoğun ilgi nedeniyle kredi hacmi 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı. Destek, Kredi Garanti Fonu teminatıyla sunuluyor ve uygun faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Başvurular belirlenen bankalar üzerinden yapılacak. 

İşte Nefes Kredisi başvurularıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

TOBB Nefes Kredisi Şartları

TOBB Nefes Kredisi Şartları

TOBB Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsa üyelerine yönelik bir finansman desteğidir. Program, özellikle KOBİ’lerin nakit akışını güçlendirmeyi ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale gelmelerini hedefliyor.

Yeni açıklanan paket kapsamında TOBB’a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmeler başvuru yapabiliyor. Bunun için ek bir üyelik ya da farklı bir onay gerekmiyor; mevcut TOBB üyeliği yeterli kabul ediliyor.

Krediden faydalanabilecek işletmeler:

  • KOBİ ölçeğindeki tüm firmalar

  • Nakit akışını desteklemek isteyen işletmeler

  • Oda/borsa üyeliği aktif olan işletmeler

İlk etapta 23 bini aşkın işletmeye toplam 30 milyar TL finansman sağlanmıştı. Talep artınca ikinci paket devreye alındı ve hacim 50 milyar TL’ye yükseltildi.

Nefes Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Nefes Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Nefes Kredisi başvuruları, bankalar üzerinden yüz yüze gerçekleştiriliyor. İşletmeler, bağlı bulundukları oda-borsa üyelikleriyle birlikte krediye uygunluklarını bankalarda doğrulatabiliyor.

Başvuru yapılabilecek bankalar:

Kredi, KGF teminatıyla sunulduğu için birçok işletmenin krediye erişimi kolaylaşıyor. İşletmeler, gerekli evrakları ilgili banka şubesine teslim ettikten sonra değerlendirme sürecine alınıyor.

TOBB Nefes Kredisi Başvuruları Ne Zaman?

TOBB Nefes Kredisi Başvuruları Ne Zaman?

TOBB tarafından yapılan açıklamaya göre Nefes Kredisi başvuruları 19 Kasım 2025 Çarşamba günü başladı. Yoğun talep nedeniyle kredi hacmi artırıldığı için ikinci dönem başvuruları yeniden açıldı.

Açıklamada, mevcut tüm kredi koşullarının aynen devam edeceği belirtiliyor. Programa katılmak isteyen işletmeler, belirtilen tarihten itibaren anlaşmalı bankalara başvurularını iletebilecek.

TOBB Nefes Kredisi Faiz Oranları

TOBB Nefes Kredisi Faiz Oranları

TOBB Nefes Kredisi için belirlenen üst limit 1,5 milyon TL. Kredinin geri ödeme koşulları KOBİ’leri rahatlatacak şekilde düzenlenmiş durumda.

Kredi koşulları şöyle:

  • Vade: 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay

  • Faiz oranı: 24 aya kadar vadelerde %33, 24 ay üzeri vadelerde %32

  • Teminat: KGF güvencesi

İlk etapta belirlenen 25 milyar TL’lik hacim kısa sürede tükenince limit 50 milyar TL’ye çıkarıldı. Böylece daha fazla işletmenin düşük faizle finansmana ulaşması hedeflendi.

