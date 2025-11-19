TOBB Nefes Kredisi Şartları: Nefes Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Nefes Kredisi Faiz Oranı Ne?

TOBB Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı oda ve borsa üyelerine yönelik bir finansman desteğidir. Program, özellikle KOBİ’lerin nakit akışını güçlendirmeyi ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale gelmelerini hedefliyor.

Yeni açıklanan paket kapsamında TOBB’a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmeler başvuru yapabiliyor. Bunun için ek bir üyelik ya da farklı bir onay gerekmiyor; mevcut TOBB üyeliği yeterli kabul ediliyor.

Krediden faydalanabilecek işletmeler:

KOBİ ölçeğindeki tüm firmalar

Nakit akışını desteklemek isteyen işletmeler

Oda/borsa üyeliği aktif olan işletmeler

İlk etapta 23 bini aşkın işletmeye toplam 30 milyar TL finansman sağlanmıştı. Talep artınca ikinci paket devreye alındı ve hacim 50 milyar TL’ye yükseltildi.