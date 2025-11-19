Bankaların Mevduat Faizleri Değişti: İşte 100 Bin TL'nin Aylık Getirisi!

Mevduat faizli hesaplar, özellikle son yıllarda vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Bu hesaplar, yatırım ve birikim amaçlı sıklıkla kullanılıyor. Bankaların güncel faiz oranları da dolayısıyla yakından takip ediliyor. Bankalar, farklı faiz oranları ve vadeler sunuyor. Bu oranlar, aylara göre değişiklik gösterebiliyor. 19 Kasım 2025 itibarıyla 100 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu!

Peki bu oranlarla 100 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 100 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.