Bankaların Mevduat Faizleri Değişti: İşte 100 Bin TL'nin Aylık Getirisi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.11.2025 - 19:32

Mevduat faizli hesaplar, özellikle son yıllarda vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Bu hesaplar, yatırım ve birikim amaçlı sıklıkla kullanılıyor. Bankaların güncel faiz oranları da dolayısıyla yakından takip ediliyor. Bankalar, farklı faiz oranları ve vadeler sunuyor. Bu oranlar, aylara göre değişiklik gösterebiliyor. 19 Kasım 2025 itibarıyla 100 bin TL'nin faiz getirisi de belli oldu!

Peki bu oranlarla 100 bin TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 100 bin TL'nin bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

Kasım 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Vadeli mevduat hesapları, birikimlerini değerlendirmek ve yatırım yapmak isteyenler için popüler bir seçenek haline geldi. Bankalar, yatırılan miktarlara göre - 100 bin, 250 bin, 1 milyon gibi - çeşitli faiz oranları sunuyor. Türk Lirası cinsinden mevduat hesabı açmayı düşünenler, bankaların 100 bin TL için uyguladığı vadeli mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor.

Kasım ayında faiz oranları, yüzde 47'ye kadar çıktı.

Vatandaşlar '100 bin TL için en yüksek faiz oranını sunan banka hangisi?' sorusunun cevabını araştırıyor.

100 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 3.157,45 TL

Vade Sonu Tutar: 103.157,45 TL

Faiz Oranı: Yüzde 42,25 TL

Net Kazanç: 3.055,89 TL

Vade Sonu Tutar: 103.055,89 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 2.965,48 TL

Vade Sonu Tutar: 102.965,48 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 3.001,64 TL

Vade Sonu Tutar: 103.001,64 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 2.820,82 TL

Vade Sonu Tutar: 102.820,82 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 34

Net Kazanç: 2.459,18 TL

Vade Sonu Tutar: 102.459,18 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 41,75

Net Kazanç: 2.566,77 TL

Vade Sonu Tutar: 102.566,77 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 3.232,02 TL

Vade Sonu Tutar: 103.232,02 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 2.810,64 TL

Vade Sonu Tutar: 102.810,64 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 2.314,64 TL

Vade Sonu Tutar: 102.314,64 TL

*Söz konusu veriler, 19 Kasım tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

