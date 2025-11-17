onedio
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 13:05

Mevduat faiz oranları, vatandaşlar için büyük önem taşıyor. 2025'in son günleri yaklaşırken bankalar güncel mevduat faiz oranlarını duyurdu. 17 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, her bankanın sunduğu faiz oranı belirlendi. Peki bu oranlarla, 1 milyon TL'nin getirisi ne olur? Hangi banka daha yüksek faiz sunuyor?

1 milyon TL'nin, bankalara göre 32 günlük getirisi aşağıdaki gibidir!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

Kasım 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Kasım 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok kişi, tasarruf yapma, faiz geliri elde etme ve yatırım yapma hedefleri doğrultusunda vadeli mevduat hesaplarına yönelir. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen vade süresince para yatıran kişiye faiz kazandırır. Ancak, bankalar farklı vade süreleri için uyguladığı faiz oranları değişkenlik gösterebiliyor ve bu durum kazançların da farklılaşmasına neden oluyor.

Belirlenen vade süresi sonunda, yatırılan ana para miktarının yanı sıra faiz geliri de hesap sahibine ödeniyor. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilir ve bu hesapların sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Kasım 2025 tarihinden itibaren bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları yüzde 48'e kadar çıkıyor. Bu konuda detaylı bilgi almak için bankaların resmi web sitelerini veya müşteri hizmetlerini ziyaret edebilir, en güncel ve doğru bilgilere oradan ulaşabilirsiniz.

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31.574,49 TL TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL TL 

Faiz Oranı: Yüzde 44,25

Net Kazanç: 32.558,9 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.558,9 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 41,4

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 28.569,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 32.320,15 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 34.717,81 TL

Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 28.106,38 TL 

Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 30.602,11 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.602,11 TL

*Söz konusu veriler, 17 Kasım tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
