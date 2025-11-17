Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Birçok kişi, tasarruf yapma, faiz geliri elde etme ve yatırım yapma hedefleri doğrultusunda vadeli mevduat hesaplarına yönelir. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen vade süresince para yatıran kişiye faiz kazandırır. Ancak, bankalar farklı vade süreleri için uyguladığı faiz oranları değişkenlik gösterebiliyor ve bu durum kazançların da farklılaşmasına neden oluyor.

Belirlenen vade süresi sonunda, yatırılan ana para miktarının yanı sıra faiz geliri de hesap sahibine ödeniyor. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilir ve bu hesapların sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Kasım 2025 tarihinden itibaren bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları yüzde 48'e kadar çıkıyor. Bu konuda detaylı bilgi almak için bankaların resmi web sitelerini veya müşteri hizmetlerini ziyaret edebilir, en güncel ve doğru bilgilere oradan ulaşabilirsiniz.