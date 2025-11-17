Mevduat Faizlerinde Son Durum: 5 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Birçok birey, tasarruf etme, faiz geliri kazanma ve yatırım yapma hedeflerine ulaşmak için vadeli mevduat hesaplarını tercih eder. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen bir vade süresi boyunca para yatıran kişilere faiz getirisi sağlar. Ancak, bankaların vade sürelerine göre uyguladığı faiz oranlarındaki değişkenlik, kazançların da farklılık göstermesine yol açar.

Belirlenmiş vade süresinin sonunda, yatırılan ana para miktarına ek olarak faiz geliri de hesap sahibine ödenir. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilir ve bu hesapların sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Kasım 2025 tarihinden itibaren bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları yüzde 48'e kadar çıkabiliyor. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için bankaların resmi web sitelerini veya müşteri hizmetlerini ziyaret edebilir, en güncel ve doğru bilgilere bu yollarla ulaşabilirsiniz.

İşte Kasım 2025 itibarıyla 5 milyon TL'nin faiz getirisi!