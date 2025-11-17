onedio
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 5 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Mevduat Faizlerinde Son Durum: 5 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

Dilara Bağcı Peker
17.11.2025 - 20:36
17.11.2025 - 20:36

Bankaların güncel mevduat faiz oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2025'in son günleri yaklaşırken bankalar bir kez daha mevduat faiz oranlarını güncelledi. 17 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, bankaların sunduğu faiz oranları dikkat çekti. Peki bu oranlarla, 5 milyon TL'nin getirisi ne olur? Hangi banka daha yüksek faiz sunuyor?

5 milyon TL'nin, bankalara göre 32 günlük getirisi aşağıdaki gibidir!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

Kasım 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Kasım 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok birey, tasarruf etme, faiz geliri kazanma ve yatırım yapma hedeflerine ulaşmak için vadeli mevduat hesaplarını tercih eder. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen bir vade süresi boyunca para yatıran kişilere faiz getirisi sağlar. Ancak, bankaların vade sürelerine göre uyguladığı faiz oranlarındaki değişkenlik, kazançların da farklılık göstermesine yol açar.

Belirlenmiş vade süresinin sonunda, yatırılan ana para miktarına ek olarak faiz geliri de hesap sahibine ödenir. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilir ve bu hesapların sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Kasım 2025 tarihinden itibaren bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları yüzde 48'e kadar çıkabiliyor. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için bankaların resmi web sitelerini veya müşteri hizmetlerini ziyaret edebilir, en güncel ve doğru bilgilere bu yollarla ulaşabilirsiniz.

İşte Kasım 2025 itibarıyla 5 milyon TL'nin faiz getirisi!

5 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

5 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 157.872,45 TL

Vade Sonu Tutar: 5.157.872,45 TL

Faiz Oranı: Yüzde 42,25

Net Kazanç: 152.794,52 TL

Vade Sonu Tutar: 5.152.794,52 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 150.082,19 TL

Vade Sonu Tutar: 5.150.082,19 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 150.082,19 TL

Vade Sonu Tutar: 5.150.082,19 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 142.849,32 TL

Vade Sonu Tutar: 5.142.849,32 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 161.600,76 TL

Vade Sonu Tutar: 5.161.600,76 TL

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 137.424,66 TL

Vade Sonu Tutar: 5.137.424,66 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 173.589,04 TL

Vade Sonu Tutar: 5.173.589,04 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 147.971,85 TL 

Vade Sonu Tutar: 5.147.971,85 TL

*Söz konusu veriler, 17 Kasım tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
