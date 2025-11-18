Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Kadar Yükseliyor: İşte 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi!

Vatandaşlar, birikimlerini korumak ve değerlendirmek için bankaların sunduğu mevduat faizlerine yöneliyor. Ancak faiz oranları bankadan bankaya değiştiği için güncel oranların takip edilmesi büyük önem taşıyor. 18 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 500 bin TL için uygulanacak faiz getirileri de netleşmiş durumda. Peki, en yüksek faiz oranını hangi banka veriyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.