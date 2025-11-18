onedio
Mevduat Faizleri Yüzde 48'e Kadar Yükseliyor: İşte 500 Bin TL'nin Aylık Getirisi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 11:27

Vatandaşlar, birikimlerini korumak ve değerlendirmek için bankaların sunduğu mevduat faizlerine yöneliyor. Ancak faiz oranları bankadan bankaya değiştiği için güncel oranların takip edilmesi büyük önem taşıyor. 18 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 500 bin TL için uygulanacak faiz getirileri de netleşmiş durumda. Peki, en yüksek faiz oranını hangi banka veriyor?

Bankalarda 500 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?

İşte 500 bin TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi!

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

18 Kasım 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Vatandaşlar, birikimlerini korumak ve değerlendirmek için vadeli mevduat hesaplarına yoğun ilgi gösteriyor. Türk lirasını mevduatta değerlendirmeyi planlayanlar, 500 bin TL için bankaların sunduğu faiz oranlarını merak ediyor. Mevduat faizleri bankalara göre değişiklik gösterirken oranlar yüzde 30 ile yüzde 48 arasında seyrediyor.

Peki, 500 bin TL’ye en yüksek faiz getirisini sağlayan banka hangisi?

500 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 15.787,24 TL

Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 14.827,4 TL

Vade Sonu Tutar: 514.827,4 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15.008,22 TL

Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 16.160,08 TL

Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL

  • QNB 

Faiz Oranı: Yüzde 41,75

Net Kazanç: 13.286,79 TL

Vade Sonu Tutar: 513.286,79 TL

  • Şekerbank 

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 17.358,9 TL

Vade Sonu Tutar: 517.358,9 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.879,85 TL

Vade Sonu Tutar: 514.879,85 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14.570,18 TL

Vade Sonu Tutar: 514.570,18 TL

*Söz konusu veriler, 18 Kasım tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

