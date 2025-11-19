Türkiye'de Milyoner Sayısı 9 Ayda 728 Bin Kişi Artarak Rekor Kırdı
Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı yılbaşına göre 728 bin 487 artışla 2 milyon 736 bin 415'e ulaştı. Bu mudilerin toplam mevduatı 20 trilyon 108 milyar 579 milyon lirayı aşarak rekor seviyeye yükseldi.
BDDK verilerine göre, Türkiye'deki bankalarda hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası bulunan mudi sayısında rekor bir artış yaşandı.
