Türkiye'de Milyoner Sayısı 9 Ayda 728 Bin Kişi Artarak Rekor Kırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.11.2025 - 12:17

Eylül 2024 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı yılbaşına göre 728 bin 487 artışla 2 milyon 736 bin 415'e ulaştı. Bu mudilerin toplam mevduatı 20 trilyon 108 milyar 579 milyon lirayı aşarak rekor seviyeye yükseldi.

BDDK verilerine göre, Türkiye'deki bankalarda hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası bulunan mudi sayısında rekor bir artış yaşandı.

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içinde ve dışında yerleşik kişilerin sayısı, Eylül 2025 itibarıyla 2 milyon 736 bin 415'e ulaştı. 2024 yılı sonunda 2 milyon 7 bin 928 olan 1 milyon lira üzeri paraya sahip mudi sayısı, 9 aylık dönemde 728 bin 487 kişi arttı.

Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı, Eylül sonu itibarıyla 20 trilyon 108 milyar 579 milyon liraya yükseldi. Geçen yılın Aralık ayında 14 trilyon 786 milyar 648 milyon lira seviyesinde bulunan bu toplam mevduat, yıl sonuna göre 5 trilyon 321 milyar 931 milyon liralık ciddi bir artış kaydetti. Bu rakamlarla birlikte, mudi başına düşen ortalama mevduat tutarı da 7 milyon 348,5 bin lira olarak hesaplandı.

Eylül ayında 1 milyon lira veya üzerinde parası olan yurt içi yerleşik mudilerin toplam mevduatı 18 trilyon 729 milyar 336 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

-Yerel Para Cinsi Mevduat: 12 trilyon 33 milyar 65 milyon lira

-Döviz Tevdiat Hesabı (DTH): 4 trilyon 859 milyar 191 milyon lira

-Kıymetli Maden Depo Hesapları: 1 trilyon 837 milyar 79 milyon lira

Yurt içinde yerleşik mudi başına düşen ortalama mevduat miktarı da 7 milyon 430,4 bin lira olarak belirlendi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
