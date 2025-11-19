Türkiye'de Milyoner Sayısı 9 Ayda 728 Bin Kişi Artarak Rekor Kırdı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içinde ve dışında yerleşik kişilerin sayısı, Eylül 2025 itibarıyla 2 milyon 736 bin 415'e ulaştı. 2024 yılı sonunda 2 milyon 7 bin 928 olan 1 milyon lira üzeri paraya sahip mudi sayısı, 9 aylık dönemde 728 bin 487 kişi arttı.

Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı, Eylül sonu itibarıyla 20 trilyon 108 milyar 579 milyon liraya yükseldi. Geçen yılın Aralık ayında 14 trilyon 786 milyar 648 milyon lira seviyesinde bulunan bu toplam mevduat, yıl sonuna göre 5 trilyon 321 milyar 931 milyon liralık ciddi bir artış kaydetti. Bu rakamlarla birlikte, mudi başına düşen ortalama mevduat tutarı da 7 milyon 348,5 bin lira olarak hesaplandı.

Eylül ayında 1 milyon lira veya üzerinde parası olan yurt içi yerleşik mudilerin toplam mevduatı 18 trilyon 729 milyar 336 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

-Yerel Para Cinsi Mevduat: 12 trilyon 33 milyar 65 milyon lira

-Döviz Tevdiat Hesabı (DTH): 4 trilyon 859 milyar 191 milyon lira

-Kıymetli Maden Depo Hesapları: 1 trilyon 837 milyar 79 milyon lira

Yurt içinde yerleşik mudi başına düşen ortalama mevduat miktarı da 7 milyon 430,4 bin lira olarak belirlendi.