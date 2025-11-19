onedio
Tarkan İstanbul Konseri Bileti Almak İsteyenler Kapıda Kaldı: Yoğunluktan Biletix Çöktü, Bilet Alınamadı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.11.2025 - 11:06

Ocak ayında İstanbul’da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak olan popstara Tarkan’ın konserlerinin biletleri bugün 11:00’de satışa çıktı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle satıcı site Biletix çöktü. Tarkan hayranları konsere bilet alamadı.

Bilet almak için siteyen girenler de gördükleri bilet fiyatları karşısında adeta şoke oldu. Tarkan konseri bileti fiyatları 32.548 TL...

Megastar Tarkan Ocak ayında İstanbul’da hayranlarının karşısına çıkacak.

Ünlü şarkıcı Tarkan, Avrupa turnesi sonrası Türkiye'de de sahnelere dönüyor. Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Megastar lakaplı ünlü isim, Ocak 2026'da hayranlarıyla buluşacak.

İstanbul’da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak olan Tarkan, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu. Heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, 16-17-20 ve 23 Ocak tarihlerinde sahne alacak.

Tarkan hayranları saat 11:00'de satışa çıkacağı söylenen biletler için bilgisayar başına geçti ama satış sitesi yoğunluktan çöktü.

Tarkan'ın İstanbul'da düzenleyeceği konserler için bilet satışı bugün 11:00'de başladı. Ancak hayranlarının yoğunluğundan satış sitesi çöktü. Girebilenler de 24.000 TL, 32.548 TL gibi bilet fiyatlarıyla karşılaştı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
