Tarkan İstanbul Konseri Bileti Almak İsteyenler Kapıda Kaldı: Yoğunluktan Biletix Çöktü, Bilet Alınamadı!
Ocak ayında İstanbul’da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak olan popstara Tarkan’ın konserlerinin biletleri bugün 11:00’de satışa çıktı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle satıcı site Biletix çöktü. Tarkan hayranları konsere bilet alamadı.
Bilet almak için siteyen girenler de gördükleri bilet fiyatları karşısında adeta şoke oldu. Tarkan konseri bileti fiyatları 32.548 TL...
Megastar Tarkan Ocak ayında İstanbul’da hayranlarının karşısına çıkacak.
Tarkan hayranları saat 11:00'de satışa çıkacağı söylenen biletler için bilgisayar başına geçti ama satış sitesi yoğunluktan çöktü.
