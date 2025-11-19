onedio
Araçlara Yeni Vergi Geliyor: Cumadan Sonra Fiyatlar Daha Fazla El Yakacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.11.2025 - 21:47

İthal otomobillere getirilen ek vergilerin 22 Kasım’da yürürlüğe girmesiyle, benzinli, hibrit ve elektrikli tüm segmentlerde 6.000–8.500 dolar arasında değişen ek maliyetler uygulanmaya başladı. Bu yeni yükümlülükler, birçok modelde belirgin fiyat artışlarına ve otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek bir dönemin başlamasına yol açıyor.

Kaynak - Sözcü/Leyla Aydoğan

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Cuma gününe dikkat!

22 Eylül 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan 10436 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile otomotiv ithalatına ek mali yükümlülük getiren vergisel düzenlemeler yürürlüğe girmişti.

Bu düzenleme için tanınan 60 günlük geçiş süresi 21 Kasım Cuma günü sona eriyor. Böylece ithal araçlarda resmen yeni bir dönem başlamış oluyor. 22 Kasım Cumartesi sabahından itibaren vatandaşlar, sıfır ithal otomobillerde çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşacak.

Sözcü.com.tr yazarı Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, düzenlemenin ayrıntılarını aktararak özellikle cuma günü için “son fırsat” uyarısında bulundu.

Hangi araçlara zam gelecek?

Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, otomotiv ithalatına ilişkin yeni düzenlemenin, mevcut yüzde 10’luk taban gümrük vergisine ek mali yükümlülükler getirdiğini açıkladı. Buna göre:

  • Benzinli ve dizel araçlarda yüzde 25 veya en az 6.000 dolar,

  • Hibrit araçlarda (HEV, plug-in hariç) yüzde 25 veya en az 6.000 dolar,

  • Plug-in hibrit (PHEV) araçlarda yüzde 30 veya en az 7.000 dolar,

  • Elektrikli araçlarda ise yüzde 30 veya en az 8.500 dolar ek vergi uygulanacak.

Aydoğmuş, “Yüksek olan tutar esas alınacak. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok modelin fiyatları artacak” dedi.

Düzenlemenin, AB ülkeleri ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığı 27 ülke için geçerli olmadığını belirten Aydoğmuş, Çin, Japonya, Meksika ve Güney Afrika gibi büyük otomobil ihracatçısı ülkelerin ise doğrudan etkileneceğini vurguladı.

Bazı markalar Türkiye'den çıkabilir.

Aydoğmuş, yeni düzenlemenin bazı markalar için avantaj, bazılarında ise dezavantaj yaratacağını vurguladı:

“Cumhurbaşkanı Kararı, sektörün dengesini kökten değiştiriyor. Artık araçlarda menşe değil, üretim ve ithalatın yapıldığı ülke esas alınıyor. Bu durum, bazı küresel markaların modellerinin piyasadan çekilmesine, bazılarının Türkiye’ye girişine ve bazı modellerin rekabet gücünü kaybetmesine yol açabilir.

Ayrıca, Eylül 2024’te yayımlanan ‘Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthaline İlişkin Tebliğ’ uyarınca, elektrikli araçların ithalatında 7 bölgede en az 20 yetkili servis şartı bulunuyor. Bu, elektrikli araçlar için süreci zorlaştırırken, dizel ve benzinli araçlar hâlihazırda daha avantajlı bir konumda.”

Aydoğmuş, özellikle Japonya menşeli araçların yeni düzenlemeyle doğrudan fiyat artışı yaşayacağını ve Türkiye’de uzun süredir rağbet gören birçok modelin liste fiyatının yükselmesinin beklendiğini belirtti.

Cuma gününden sonra yeni fiyatlar başlayacak.

Aydoğmuş, fiyat artışı beklenen Japon modellerini şu şekilde sıraladı:

  • Nissan X-Trail (e-POWER / e-4ORCE)

  • Subaru Forester e-BOXER

  • Subaru Crosstrek (XV)

  • Suzuki Jimny

  • Toyota RAV4 Hybrid

  • Honda Jazz e:HEV

  • Honda HR-V e:HEV

Aydoğmuş, geçiş süresinin Cuma günü sona ereceğini hatırlatarak vatandaşlara kritik uyarıda bulundu:

“22 Kasım sabahından itibaren tüm ithal araçlar yeni vergi yüklerine göre fiyatlanacak. Bu nedenle otomobil almak isteyenlerin Cuma akşamına kadar fiyatları kontrol edip kararlarını netleştirmeleri gerekiyor.”

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
