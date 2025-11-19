Araçlara Yeni Vergi Geliyor: Cumadan Sonra Fiyatlar Daha Fazla El Yakacak

Aydoğmuş, yeni düzenlemenin bazı markalar için avantaj, bazılarında ise dezavantaj yaratacağını vurguladı:

“Cumhurbaşkanı Kararı, sektörün dengesini kökten değiştiriyor. Artık araçlarda menşe değil, üretim ve ithalatın yapıldığı ülke esas alınıyor. Bu durum, bazı küresel markaların modellerinin piyasadan çekilmesine, bazılarının Türkiye’ye girişine ve bazı modellerin rekabet gücünü kaybetmesine yol açabilir.

Ayrıca, Eylül 2024’te yayımlanan ‘Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthaline İlişkin Tebliğ’ uyarınca, elektrikli araçların ithalatında 7 bölgede en az 20 yetkili servis şartı bulunuyor. Bu, elektrikli araçlar için süreci zorlaştırırken, dizel ve benzinli araçlar hâlihazırda daha avantajlı bir konumda.”

Aydoğmuş, özellikle Japonya menşeli araçların yeni düzenlemeyle doğrudan fiyat artışı yaşayacağını ve Türkiye’de uzun süredir rağbet gören birçok modelin liste fiyatının yükselmesinin beklendiğini belirtti.