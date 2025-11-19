Araçlara Yeni Vergi Geliyor: Cumadan Sonra Fiyatlar Daha Fazla El Yakacak
İthal otomobillere getirilen ek vergilerin 22 Kasım’da yürürlüğe girmesiyle, benzinli, hibrit ve elektrikli tüm segmentlerde 6.000–8.500 dolar arasında değişen ek maliyetler uygulanmaya başladı. Bu yeni yükümlülükler, birçok modelde belirgin fiyat artışlarına ve otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek bir dönemin başlamasına yol açıyor.
Cuma gününe dikkat!
Hangi araçlara zam gelecek?
Bazı markalar Türkiye'den çıkabilir.
Cuma gününden sonra yeni fiyatlar başlayacak.
