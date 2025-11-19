İstanbul'daki Tüm İşletmelere Görüntü ve Ses Kaydı Zorunluluğu Getirildi!
Türkiye'ye tatile gelen Böcek ailesinin yaşadığı facia, ülke gündemimizde büyük yankı uyandırdı. İstanbul'da çeşitli mekanlarda yemek yedikten sonra zehirlendiği düşünülen ailenin ardından Valilik harekete geçti. İstanbul Valiliği Davut Gül başkanlığında gıda toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda işletmelere yönelik yeni zorunluluklar getirildi. Artık İstanbul'daki işletmelerin 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapması zorunlu olacak.
İşte İstanbul Valiliği tarafından alınan yeni kararlar...
İstanbul'da işletmelere görüntü ve ses kaydı zorunluluğu getirildi.
