İstanbul'daki Tüm İşletmelere Görüntü ve Ses Kaydı Zorunluluğu Getirildi!

Dilara Bağcı Peker
19.11.2025 - 17:40

Türkiye'ye tatile gelen Böcek ailesinin yaşadığı facia, ülke gündemimizde büyük yankı uyandırdı. İstanbul'da çeşitli mekanlarda yemek yedikten sonra zehirlendiği düşünülen ailenin ardından Valilik harekete geçti. İstanbul Valiliği Davut Gül başkanlığında gıda toplantısı gerçekleştirdi. 

Toplantıda işletmelere yönelik yeni zorunluluklar getirildi. Artık İstanbul'daki işletmelerin 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapması zorunlu olacak.

İşte İstanbul Valiliği tarafından alınan yeni kararlar...

Böcek ailesinin vefatının ardından İstanbul Valiliği Davut Gül başkanlığında gıda toplantısı gerçekleştirdi.  Toplantıda denetimlerin sıkılaştırılması, işletmelerin 7-24 ses ve görüntü kaydı tutması, satılan numunelerin 72 saat korunması gibi çeşitli kararlar alındı.

Alınan kararlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

İstanbul’da sokak satıcılarına ve işletme sahiplerine yapılan denetimler artırılacak.

  • Gıda satışı yapan işletmelerden istenen “satılan numunelerin 72 saat korunması” şartı titizlikle uygulanacak.

  • Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde bulunması gereken soğuk zincirde aksaklıklara, yerel yönetim ve denetim ekipleri kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.

  • İl genelinde gıda denetim komisyonları kurularak 24 saat usulüne göre gıda denetimleri gerçekleştirilecek.

  • İşletme sahipleri ve çalışanlar, gıda güvenliği ve hijyen eğitimlerine tabi tutulacak. Standartlara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

  • Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi.

  • İlaçlama hizmeti veren firmalar, denetime tabi tutularak, standartlara uymadığı tespit edilenler hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.

  • Denetimler sırasında bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlemin yanı sıra savcılıklara suç duyurusunda da bulunulacak.

