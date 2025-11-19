onedio
Bir Zehirlenme Vakası Daha Yaşandı: Bu Kez Zehirlenme Haberi Gemiden

Bir Zehirlenme Vakası Daha Yaşandı: Bu Kez Zehirlenme Haberi Gemiden

19.11.2025 - 19:34

19.11.2025 - 19:34

İstanbul açıklarında bir geminin tanker bölümündeki sızıntı nedeniyle oluşan zehirlenme sonucu 1 mürettebatın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

'19.11.2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde meydana gelen zehirlenme ihbarına ilişkin basın açıklamamız' diyerek yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

