İş İnsanı Halit Yukay Hayatını Kaybetmişti: Halit Yukay’ın Kazada Asli Kusurlu Olduğu Belirtildi
İş insanı Halit Yukay teknesi ile Yalova’dan Bozcaada’ya giderken Marmara Adası açıklarında kuru yük gemisine çarpmıştı. Kazadan sonra uzun süre aranan Halit Yukay’ın cansız bedeni Erdek açıklarında 68 metre derinlikte bulunmuştu. Savcılığın yürüttüğü soruşturma dosyasına kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu girdi. Raporda kaza için, “Açık denizde böyle bir çarpışmaya literatürde rastlanmadı' ifadeleri kullanılırken, hayatını kaybeden Halit Yukay asli kusurlu olarak belirtildi.
İş insanı Halit Yukay’ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Halit Yukay’ın çarptığı kuru yük gemisinin kaptanının tali kusurlu olduğu ortaya çıktı.
Ne olmuştu?
