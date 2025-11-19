İş İnsanı Halit Yukay Hayatını Kaybetmişti: Halit Yukay’ın Kazada Asli Kusurlu Olduğu Belirtildi

Savcılığın dosyasına giren bilirkişi raporuna göre, Yukay'ın kullandığı sürat teknesinin, ‘Arel-7' isimli kuru yük gemisine tam seyir hızıyla, baş tarafından ve doğrudan çarptığı belirtildi. Raporda, açık denizde böyle bir kazaya denizcilik literatüründe 'neredeyse hiç rastlanmadığı' vurgulandı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, kazanın meydana geldiği 17.09'da ‘Arel-7'nin seyir güzergâhından çıkarak daire çizdiği, bu hareketin Halit Yukay'ın telefonunun sinyal verdiği son saniyelerle birebir örtüştüğü belirtildi. Bu sırada Halit Yukay'ın, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuştuğu ortaya çıktı. Tatlıtuğ ifadesinde, görüşmenin 'her şey yolunda' şeklinde sürdüğünü, bir anda 'sağanak benzeri bir ses' duyduktan sonra hattın kesildiğini anlattı.

Bilirkişi raporunda, ‘Graywolf' adlı teknenin radar reflektörü bulunmadığı, gri borda renginin düşük görünürlük oluşturduğu, Halit Yukay'ın ise kaza anında alt kamarada telefonla görüşme yaptığı için gözcülük görevini yerine getirmediği kaydedildi. Çarpışmanın açık denizde, gündüz görüşünün açık olduğu bir bölgede meydana gelmesi nedeniyle olayın 'istisnai' nitelikte olduğu ifade edildi.