İş İnsanı Halit Yukay Hayatını Kaybetmişti: Halit Yukay'ın Kazada Asli Kusurlu Olduğu Belirtildi

İş İnsanı Halit Yukay Hayatını Kaybetmişti: Halit Yukay’ın Kazada Asli Kusurlu Olduğu Belirtildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.11.2025 - 14:50

İş insanı Halit Yukay teknesi ile Yalova’dan Bozcaada’ya giderken Marmara Adası açıklarında kuru yük gemisine çarpmıştı. Kazadan sonra uzun süre aranan Halit Yukay’ın cansız bedeni Erdek açıklarında 68 metre derinlikte bulunmuştu. Savcılığın yürüttüğü soruşturma dosyasına kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu girdi. Raporda kaza için, “Açık denizde böyle bir çarpışmaya literatürde rastlanmadı' ifadeleri kullanılırken, hayatını kaybeden Halit Yukay asli kusurlu olarak belirtildi.

İş insanı Halit Yukay’ın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Savcılığın dosyasına giren bilirkişi raporuna göre, Yukay'ın kullandığı sürat teknesinin, ‘Arel-7' isimli kuru yük gemisine tam seyir hızıyla, baş tarafından ve doğrudan çarptığı belirtildi. Raporda, açık denizde böyle bir kazaya denizcilik literatüründe 'neredeyse hiç rastlanmadığı' vurgulandı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, kazanın meydana geldiği 17.09'da ‘Arel-7'nin seyir güzergâhından çıkarak daire çizdiği, bu hareketin Halit Yukay'ın telefonunun sinyal verdiği son saniyelerle birebir örtüştüğü belirtildi. Bu sırada Halit Yukay'ın, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuştuğu ortaya çıktı. Tatlıtuğ ifadesinde, görüşmenin 'her şey yolunda' şeklinde sürdüğünü, bir anda 'sağanak benzeri bir ses' duyduktan sonra hattın kesildiğini anlattı.

Bilirkişi raporunda, ‘Graywolf' adlı teknenin radar reflektörü bulunmadığı, gri borda renginin düşük görünürlük oluşturduğu, Halit Yukay'ın ise kaza anında alt kamarada telefonla görüşme yaptığı için gözcülük görevini yerine getirmediği kaydedildi. Çarpışmanın açık denizde, gündüz görüşünün açık olduğu bir bölgede meydana gelmesi nedeniyle olayın 'istisnai' nitelikte olduğu ifade edildi.

Raporda, kazanın oluşumunda Halit Yukay'ın asli kusurlu, ‘Arel-7' gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Tokatlıoğlu'nun köprü üstünde vardiya tutmasına rağmen gözcülük konusunda ihmali bulunduğu, küçük bir sürat teknesinin yüksek hızla doğrudan çarpmasını öngörmesinin ise teknik olarak mümkün olmadığı ifade edildi.

İddianamede, gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ne olmuştu?

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos günü saat 15.10'da ‘Graywolf' adlı teknesiyle denize açılan iş adamı Halit Yukay açık denizde kaybolmuştu.

Arama çalışmalarının 19'uncu gününde, denizin dibinde ilk tespit, Yukay'ın sol kolundaki mavi kordonlu saat üzerinden yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın ve ardından TCG Alemdar gemisindeki özel eğitimli dalgıçlar tarafından 3 Eylül'de Erdek açıklarında çıkarılan cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve 6 Eylül'de İstanbul'da toprağa verildi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
