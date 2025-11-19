Beyoğlu'nda Deterjanla Yapılan Kahveyi İçen Genç Kadın Hastaneye Kaldırılmıştı: "Dünya Başıma Yıkıldı"

'Sıla Nur ile geçtiğimiz hafta sonu yani 15 Kasım ve 16 Kasım gününü kapsayan bir etkinlik planladık. Bu etkinlikte işletme içerisine ben bazı ürünler getirdim ve bu ürünlerin satışını yaptım. Satışını yapmış olduğum ürünlerin tamamı tükenmeyince, etkinliği 17 Kasım akşamına uzatmaya karar verdik. Pazartesi günü öğle saatlerinde Sıla Nur’un yanına geldim. Sıla Nur tek başına çalışıyordu. Kardeşi Gülsüm Sude şehir dışındaydı. Sıla Nur’un yanında kendi ürünlerimle ilgilenirken bir anda işyeri müşteriyle doldu'

'TEZGAHTAKİ ŞİŞEDEN KAHVE MAKİNESİNE SU DOLDURDUM'

'Sıla Nur da müşterilere yetişebilmek için panik olmuştu. Ben de kendisine 'Yardımcı olabileceğim bir konu var mı' diye sordum. O da bana mutfakta kahve makinesinde kahvelerin olduğunu, kahveleri fincana koyup yanlarında küçük bir suyla servis yapabileceğimi söyledi. Ben de mutfağa geçtim ve makinede bulunan kahveleri fincanlara koydum. Daha sonra küçük bardaklara orada tezgahın üzerinde bulunan şişeden su doldurdum ve masaya servis ettim. Daha sonra Sıla Nur’a tekrar 'Yapabileceğim bir şey var mı' diye sordum. Sıla Nur bana 'Bir kahve daha yapabilir misin' diye sordu. Ben de mutfağa tekrar girdim ve yine tezgah üzerinde bulunan şişeden kahve makinesine su doldurdum. Makine kahveyi yapınca kahveyi fincana koydum ve yine yanına bu şişeden bir bardak su doldurarak aynı masaya servis ettim'