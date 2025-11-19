Beyoğlu'nda Deterjanla Yapılan Kahveyi İçen Genç Kadın Hastaneye Kaldırılmıştı: "Dünya Başıma Yıkıldı"
İstanbul Beyoğlu’nda bir kafede müşteriye deterjanla yapılmış Türk kahvesi satılmış ve kahveyi içen mühendis Ayben Özçilingir Turtura yoğun bakıma alınmıştı. Olayla ilgili işletme sahibi ve kahveyi yapan kişi hakkında ev hapsi kararı verilmişti. İşletme sahibi Sıla Nur Ö. ile deterjanlı kahveyi yapan Münire A.’nın savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıktı.
Kafede çalışmamasına rağmen deterjanlı kahveyi yapan Münire A., işletme sahibine yardım olsun diye kahveye yaptığını söyledi.
Olay olduktan sonra keçeli kalemle tezgahtaki sıvıların üzerine “deterjan” yazmış.
“Ben kahvenin suyu için arıtma cihazını işaret etmiştim”
“Tezgahtaki sıvıyı duyunca dünya başıma yıkıldı”
