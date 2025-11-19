onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bakanlık Yeni Uygulama Yapacak: Vatandaş Gıda Konusundaki Şikayetlerini Anında İletebilecek

Bakanlık Yeni Uygulama Yapacak: Vatandaş Gıda Konusundaki Şikayetlerini Anında İletebilecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.11.2025 - 11:29

4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenmesi sonrasında Türkiye’de gıda güvenliği yeniden tartışılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığı yeni uygulaması ile vatandaşların gıdada gördükleri olumsuzlukları anında şikayet edebileceklerini söyledi. Bakan ayrıca zirai ilaçların satışında da reçete zorunluğu getirileceğini sözlerine ekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Böcek ailesinin zehirlenmesi gündemdeki yerini koruyor.

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Böcek ailesinin zehirlenmesi gündemdeki yerini koruyor.

4 kişilik aileyi hayattan koparan zehirlenmenin kimyasal zehirlenme mi gıda zehirlenmesi mi olduğu tartışılıyor. Ön Adli Tıp raporunda Böcek ailesinin zehirlenmesinde kimyasal zehirlenme bulguları yer almıştı. Ailenin kaldığı otelde kısa süre önce tahtakuruları için ilaçlama yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı ibrahim Yumaklı, “B reçete uygulamasıyla zirai ilaçlar da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesi ile alınabilecek. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız.” dedi.

Vatandaşlar için yeni şikayet uygulaması geliyor.

Vatandaşlar için yeni şikayet uygulaması geliyor.

Son aylarda özellikle sokak lezzetleri kapsamında yapılan satışları incelemeye aldıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, “Mobil kullanıma uygun tasarlanan sistem ile vatandaşlarımız gıda konusunda gözlemledikleri uygunsuzlukları bizlere hızlı bir şekilde iletebilecekler.” dedi. Bakanlığın uygulamasının kısa zamanda yayınlanacağı da belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
KumdanKum

Sorumluluklarınızı hatırlamanız için illa birilerinin ölmesi gerekiyor bu kaçıncı.. Ayrıca niye topu vatandaşa atıyorsunuz şikayet etmeye gerek kalmayacak şe... Devamını Gör

nolmus ki

Bir uygulamaya gerek yok google yorumlarında bile ne kadar leş işletmeler olduğu yazıyor. Hatta bazı youtuberlar oralara gidip teyit ediyor. Bakanlığınız bir... Devamını Gör

Fırat B.

Reis denetleme işi sanki bizim degil de sizi. işiniz gibi ama yine de siz bilirsiniz. Not: ispiyoncu, fişleme sisteme geçtik.