Bakanlık Yeni Uygulama Yapacak: Vatandaş Gıda Konusundaki Şikayetlerini Anında İletebilecek
4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenmesi sonrasında Türkiye’de gıda güvenliği yeniden tartışılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığı yeni uygulaması ile vatandaşların gıdada gördükleri olumsuzlukları anında şikayet edebileceklerini söyledi. Bakan ayrıca zirai ilaçların satışında da reçete zorunluğu getirileceğini sözlerine ekledi.
Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Böcek ailesinin zehirlenmesi gündemdeki yerini koruyor.
Vatandaşlar için yeni şikayet uygulaması geliyor.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Sorumluluklarınızı hatırlamanız için illa birilerinin ölmesi gerekiyor bu kaçıncı.. Ayrıca niye topu vatandaşa atıyorsunuz şikayet etmeye gerek kalmayacak şe... Devamını Gör
Bir uygulamaya gerek yok google yorumlarında bile ne kadar leş işletmeler olduğu yazıyor. Hatta bazı youtuberlar oralara gidip teyit ediyor. Bakanlığınız bir... Devamını Gör
Reis denetleme işi sanki bizim degil de sizi. işiniz gibi ama yine de siz bilirsiniz. Not: ispiyoncu, fişleme sisteme geçtik.