Kanseri Yendiği Hafta Maganda Kurbanı Olan Abdullah Öğretmenin Ailesi Adalet Arıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.11.2025 - 10:12

Geçtiğimiz günlerde Giresun Keşap'ta yaşanan olayın yankıları sürüyor. Emekli öğretmen Abdullah Coşkun trafikte yaşadığı ufak hasarlı bir kaza yüzünden darbedilmiş, yaralanan Coşkun kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetmişti. Doktor olarak yetiştirdiği kızının tedavisiyle kanseri yenen emekli öğretmen kanseri yendiğini öğrendiği gün maganda kurbanı oldu. Çıkan arbedede eşi de darbedildi.

Kahreden detay ortaya çıktı

Ölümü, ailesi ve çevresini yasa boğan emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun’un yaşadığı akciğer kanserini, kızı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan’ın 3 yıl süren tedavi ve çabalarıyla geçtiğimiz hafta yenmişti. Tamamlanan tedavisi sonrası eşi Hanife Coşkun'la İzmir’den evlerine dönen  Abdullah Coşkun’dan geriye ise olaydan kısa süre önce sağlığına kavuştuğunu kutladığı görüntüler kaldı.

Abdullah öğretmenin eşi Hanife Coşkun'un ifadeleri şöyleydi;

“Bir araç bize vurdu. ‘Güm’ sesi geldi ama ne olduğunu fark etmedik. Teker patladı sandım. Bize çarpan araç, sağ taraftan önümüzü kesti. Araçtan cani katil indi. Ağza alınmayacak küfürler etmeye ve arabayı tekmelemeye başladı. Şoför tarafına da yumruk attı. Eşim camı açtı. ’Ne oluyor?’ diyecekken kaşının üzerine yumruk atarak eşimi dabetti. Arabanın kapısını açıp, eşimi dışarı çıkardı. Eşimin koluna asıldım. Eşimin bir hastalık öyküsü var. Kanseri yeni yendiğini katile izah etmeye çalıştım. Eşimi araçtan çıkardı, tekme tokat dövmeye başladı. Boğuşmalarını arabanın camından izledim. Eşim arabayı kilitlemiş, çıkamadım. O esnada sadece ikisi vardı. TIR’lar geçiyordu. Nefes aldırmadan dövmeye devam etti. Gelen vatandaşlar beni arabadan çıkardı. Eşimin her yerine tekme attı. ‘Neden bu kadar tekme atıyorsun, cani misin, katil misin?’ dedim. Kızınca dönüp bana da yumruk salladı, geri çekildim. Beni yakamdan tutup, silkeleyip düşürdü. ‘Dizlerim protez’ dedim. Yine biz adama yalvardık. Eşim o sırada çoktan gitmişti. Kafasında büyük bir yara gördüm, kanlar aktı. Bu olay ibret olsun, herkes görsün. Eşime ‘çıkma’ dedim. Üzerindeki yağmurluğu yırttım. Kalbine de tekme attı. Gördüklerimden sonra şuurum kayboldu.'

Kızı adalet arıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ayşe Coşkun Beyan da babası için adalet istediğini ifade ederek, 'Hem kızı, hem doktoruyum. 3 senedir akciğer kanserinde mucize yarattık. 1 hafta önce taramasını yaptık, hiçbir şeyi kalmamıştı. Sevinçle memleketlerine geliyorlardı. Benim babam bir karıncayı incitmemiş emekli öğretmendi. Çocuklarının kucağına oturup ders anlatacak kadar sevecendi. Annem, 'Bu adam hasta' diye yalvarmasına rağmen cani vahşice vurup durmuş. Babam yere düştükten sonra bile tekme atmaya gelmiş. Annemi sürüklemiş. Adalet istiyoruz. Bu caninin sokağa, insan içine çıkmaması lazım. Hepimiz bunlar yüzünden tehlikedeyiz. Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Böyle bir vahşet ve canilik olmaz. Ölmüş insana tekme atılmaz. Adama arabada vurup, kapıyı açıp, sürükleyip, öldüresiye dövüp, cesedine de tekme atıyor. Babam kanseri yendi ama caniyi yenemedi. Bu işin takipçisi olacağız” dedi.

Ayşe Coşkun Beyaz X hesabından şöyle seslendi

twitter.com

Ve ekledi

twitter.com
Sosyal medya kullanıcıları Coşkun ailesinin çağrısına karşılık verdi.

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
24
23
3
1
0
0
0
Kzlt

Hastalıklı öyle pislik öyle cani bir insan kitlesi türedi ki gerçekten yok yere ölüyor insanlar ve en kötü tarafı her an hastalıklı bir ruhun hedefi olma ola... Devamını Gör

Kedi Topu

idam şart

Kedi Topu

bu tür eylemler idamı gerektirir