Kanseri Yendiği Hafta Maganda Kurbanı Olan Abdullah Öğretmenin Ailesi Adalet Arıyor
Geçtiğimiz günlerde Giresun Keşap'ta yaşanan olayın yankıları sürüyor. Emekli öğretmen Abdullah Coşkun trafikte yaşadığı ufak hasarlı bir kaza yüzünden darbedilmiş, yaralanan Coşkun kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetmişti. Doktor olarak yetiştirdiği kızının tedavisiyle kanseri yenen emekli öğretmen kanseri yendiğini öğrendiği gün maganda kurbanı oldu. Çıkan arbedede eşi de darbedildi.
Kahreden detay ortaya çıktı
Abdullah öğretmenin eşi Hanife Coşkun'un ifadeleri şöyleydi;
Kızı adalet arıyor
Ayşe Coşkun Beyaz X hesabından şöyle seslendi
Ve ekledi
Sosyal medya kullanıcıları Coşkun ailesinin çağrısına karşılık verdi.
Hastalıklı öyle pislik öyle cani bir insan kitlesi türedi ki gerçekten yok yere ölüyor insanlar ve en kötü tarafı her an hastalıklı bir ruhun hedefi olma ola... Devamını Gör
idam şart
yine mi
bu tür eylemler idamı gerektirir