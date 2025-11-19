Böcek Ailesi Hayatını Kaybetmişti: "Hava Değişimi Deyip Göndermişler"

4 kişilik Böcek ailesi konakladıkları Fatih’teki otelden çıkmış ve Ortaköy civarında midye, kumpir, lokum gibi ürünler tüketmişti. Sonra otel odasına gelen aile fenalaşmış ve hastaneye gitmişti. Hastaneden yeniden gönderilen aile otel odasına geldiğinde çocuklar Kadir Muhammet ve Masal hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi altına alınan anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek de vefat etmişti.

Böcek ailesi ile ilgili hazırlanan ön Adli Tıp raporunda kimyasal zehirlenme şüphesi olduğu yer aldı ama kesin sonucun henüz belli olmadığı açıklandı.