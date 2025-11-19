onedio
Böcek Ailesi Hayatını Kaybetmişti: "Hava Değişimi Deyip Göndermişler"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.11.2025 - 09:05

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesi İstanbul Fatih’te bir otel konaklamış ve Ortaköy’de yediği yemekler sonrasında zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Ailenin hayatını kaybetmesi ile ilgili ön Adli Tıp raporunda kimyasal zehirlenme ihtimalinin olduğu yer almıştı. Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına katılan hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek’in ablası Tansu Özsoy, ailenin ilk hastaneye başvurduğunda “Siz Almanya’dan geldiniz. Hava değişikliği olabilir” diyerek gönderildiğini iddia etti.

Istanbul Fatih’te Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

4 kişilik Böcek ailesi konakladıkları Fatih’teki otelden çıkmış ve Ortaköy civarında midye, kumpir, lokum gibi ürünler tüketmişti. Sonra otel odasına gelen aile fenalaşmış ve hastaneye gitmişti. Hastaneden yeniden gönderilen aile otel odasına geldiğinde çocuklar Kadir Muhammet ve Masal hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi altına alınan anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek de vefat etmişti.

Böcek ailesi ile ilgili hazırlanan ön Adli Tıp raporunda kimyasal zehirlenme şüphesi olduğu yer aldı ama kesin sonucun henüz belli olmadığı açıklandı.

Böcek ailesinin hayatını kaybetmesinde hastanenin suçu var mı?

Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına katılan hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek’in ablası Tansu Özsoy, hastanenin ihmali olduğunu iddia etti.

Özsoy, “Kardeşim ve ailesi hastaneye gittiğinde nasıl bir kan testi yapılmaz. Ben gidişlerini gördüm. Ne kadar halsizler. Bitkinler. Hastanede ‘Siz yurt dışından geldiniz. Hava değişimi nedeniyle mide bulantısı olabilir’ demişler. Böyle bir şey olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

