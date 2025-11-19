Böcek Ailesi Hayatını Kaybetmişti: "Hava Değişimi Deyip Göndermişler"
Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesi İstanbul Fatih’te bir otel konaklamış ve Ortaköy’de yediği yemekler sonrasında zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Ailenin hayatını kaybetmesi ile ilgili ön Adli Tıp raporunda kimyasal zehirlenme ihtimalinin olduğu yer almıştı. Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına katılan hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek’in ablası Tansu Özsoy, ailenin ilk hastaneye başvurduğunda “Siz Almanya’dan geldiniz. Hava değişikliği olabilir” diyerek gönderildiğini iddia etti.
Istanbul Fatih’te Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Böcek ailesinin hayatını kaybetmesinde hastanenin suçu var mı?
