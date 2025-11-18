onedio
Böcek Ailesi İçin Adli Tıp Raporu Çıktı: İlk Bulgular Kimyasal Zehirlenme

İsmail Kahraman
18.11.2025 - 18:19 Son Güncelleme: 18.11.2025 - 18:29

Almanya’dan Türkiye’ye gelen ve İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan 4 kişilik Böcek ailesinin hayatını kaybetmesi ile ilgili ön Adli Tıp raporu ortaya çıktı. Raporda yer alan bilgilere göre Böcek ailesi kimyasal zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Anne Çiğdem Böcek, Baba Servet Böcek ve çocukları Muhammet Kadir Böcek ile Masal Böcek tatile geldikleri Türkiye’de hayatını kaybetmişti.

Böcek ailesini hayattan koparan durumun gıda zehirlenmesi olabileceği iddia ediliyor. Olayla ilgili ailenin yemek yediği midyeci, lokumcu ve kokoreççi tutuklanmıştı. Ailenin kaldığı otelin sahipleri ve otelde ilaçlama yapan şirketin çalışanları da gözaltına alınmıştı.

Böcek ailesinin hayatını kaybetmesi ile ilgili Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı ilk rapor ortaya çıktı. Raporda Böcek ailesinin kimyasal zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Raporda, “Öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir.” denildi. 

Böcek ailesi ile ilgili tam Adli Tıp raporu ise 28 Kasım tarihinde açıklanacak.

İsmail Kahraman
