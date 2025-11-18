Böcek Ailesi İçin Adli Tıp Raporu Çıktı: İlk Bulgular Kimyasal Zehirlenme

Böcek ailesini hayattan koparan durumun gıda zehirlenmesi olabileceği iddia ediliyor. Olayla ilgili ailenin yemek yediği midyeci, lokumcu ve kokoreççi tutuklanmıştı. Ailenin kaldığı otelin sahipleri ve otelde ilaçlama yapan şirketin çalışanları da gözaltına alınmıştı.

Böcek ailesinin hayatını kaybetmesi ile ilgili Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı ilk rapor ortaya çıktı. Raporda Böcek ailesinin kimyasal zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Raporda, “Öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir.” denildi.

Böcek ailesi ile ilgili tam Adli Tıp raporu ise 28 Kasım tarihinde açıklanacak.