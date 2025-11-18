Böcek Ailesi İçin Adli Tıp Raporu Çıktı: İlk Bulgular Kimyasal Zehirlenme
Almanya’dan Türkiye’ye gelen ve İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan 4 kişilik Böcek ailesinin hayatını kaybetmesi ile ilgili ön Adli Tıp raporu ortaya çıktı. Raporda yer alan bilgilere göre Böcek ailesi kimyasal zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti.
Anne Çiğdem Böcek, Baba Servet Böcek ve çocukları Muhammet Kadir Böcek ile Masal Böcek tatile geldikleri Türkiye’de hayatını kaybetmişti.
