Anne ve İki Çocuğunun Zehirlenerek Hayatını Kaybettiği Böcek Ailesi Olayında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan zehirlenme olayının ardından hayatını kaybeden anne ve çocukları yan yana defnedilirken, baba Servet Böcek'in tedavisinin devam ettiği ve gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.
Öte yandan yaşananlar hakkında açıklama yapan Servet Böcek’in dayısı, olay günü hakkında yeni detaylar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, 12 Kasım'da gece saatlerinde İstanbul Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahreden olayın yaşandığı gece hakkında yeni detayları, baba Servet Böcek'in dayısı anlattı.
11 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın