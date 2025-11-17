4500 Şubesi Var: Türkiye’nin Ünlü Market Zinciri Adını Değiştirdi
Türkiye'nin dev market zinciri Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri, adını değiştirdi. 4500 şubesi bulunan marketlerin yeni adı “KOOP Marker” oldu. Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli, yaptığı açıklamada isim değişikliğine dair bilgiler verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarım Kredi Marketleri'nin yeni adı belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de 4500 şubesi var: Tarım Kredi Kooperatif Marketleri logosu değişecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın