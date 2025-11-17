onedio
4500 Şubesi Var: Türkiye’nin Ünlü Market Zinciri Adını Değiştirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.11.2025 - 10:45

Türkiye'nin dev market zinciri Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri, adını değiştirdi. 4500 şubesi bulunan marketlerin yeni adı “KOOP Marker” oldu.  Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli, yaptığı açıklamada isim değişikliğine dair bilgiler verdi.

Tarım Kredi Marketleri'nin yeni adı belli oldu.

Geçtiğimiz aylarda isim değişikliğine gideceği söylenen Tarım Kredi Marketleri'nin yeni adı belli oldu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin yeni adı 'KOOP Market' oldu. Yeni marka kimliği, iletişim vizyonu ve kampanyası basın toplantısında tanıtıldı.

Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli, yeni marka kimliğine dair açıklama yaptı.

Türkiye’de 4500 şubesi var: Tarım Kredi Kooperatif Marketleri logosu değişecek.

Şevket Varol Halepli, toplantıda yaptığı konuşmada, 'Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında hizmet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bugünden itibaren yeni adıyla KOOP Market markasıyla hizmet vermeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri logosunun değişeceğini söyleyen Halepli, “Bu değiştirme işlemini sadece yeni marketlerimizde ve yenilediğimiz marketlerde yapacağız. Hiçbir şekilde eski marketlerimizin tabelalarını değiştirmeyeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Tarım Kredi Marketlerin Türkiye'de 4 bin 500 satış noktası olduğu belirtildi.

