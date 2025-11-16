IBAN ile Para Transferine Yeni Özellikler Gelecek: Biyometrik Veri Zorunlu Olacak!
Hükümet, elektronik ortamda artan dolandırıcılık vakalarını önelemek için yeni bir çalışma başlattı. Dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için bankalarda hesaba tanımlı müşteri kimlik bilgilerine biyometrik özellikleri de eklenecek. Böylece insanların benzersiz fiziksel özelliklerine göre ödeme yapılması sağlanacak.
Kaynak: Yeni Şafak
AKP’nin hazırladığı yeni yasa teklifine göre IBAN ile para transferinde değişiklikler yapılacak.
Yeni yargı paketinde olması bekleniyor.
