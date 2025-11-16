IBAN ile Para Transferine Yeni Özellikler Gelecek: Biyometrik Veri Zorunlu Olacak!

Bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılıkların önüne geçmek isteyen hükümetin yeni yasa hazırlığına göre, bankaların mobil uygulamalarına kullanıcıların biyometrik özellikleri de eklenecek.

Yeni Şafak’tan Uğur Duyan’ın haberine göre, bankalar tarafından müşterilerine verilen 'müşteri kimliklerine' biyometrik özellikler de eklenecek. Yani 'yüz tanımlama', 'göz taraması', 'parmak izi' veya 'ses tanımlama' gibi insanların doğuştan getirdiği ve benzersiz olan özellikleri bankacılık sistemine dahil olacak.