IBAN ile Para Transferine Yeni Özellikler Gelecek: Biyometrik Veri Zorunlu Olacak!

İsmail Kahraman
16.11.2025 - 11:25

Hükümet, elektronik ortamda artan dolandırıcılık vakalarını önelemek için yeni bir çalışma başlattı. Dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için bankalarda hesaba tanımlı müşteri kimlik bilgilerine biyometrik özellikleri de eklenecek. Böylece insanların benzersiz fiziksel özelliklerine göre ödeme yapılması sağlanacak.

Kaynak: Yeni Şafak

AKP’nin hazırladığı yeni yasa teklifine göre IBAN ile para transferinde değişiklikler yapılacak.

Bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılıkların önüne geçmek isteyen hükümetin yeni yasa hazırlığına göre, bankaların mobil uygulamalarına kullanıcıların biyometrik özellikleri de eklenecek.

Yeni Şafak’tan Uğur Duyan’ın haberine göre, bankalar tarafından müşterilerine verilen 'müşteri kimliklerine' biyometrik özellikler de eklenecek. Yani 'yüz tanımlama', 'göz taraması', 'parmak izi' veya 'ses tanımlama' gibi insanların doğuştan getirdiği ve benzersiz olan özellikleri bankacılık sistemine dahil olacak.

Yeni yargı paketinde olması bekleniyor.

Hazırlanan teklife göre, bankalar tarafından verilen kart dahil tüm müşteri kimliklerine yüz ve parmak tanımlama, elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini taşıyan özel çip takılması zorunlu olacak. Böylelikle, ödeme hizmetlerinde işlem güvenliğinin artırılması sağlanacak. Suç ve suçlulukla daha etkin mücadele edilecek. Kişilerin mağduriyetinin önlenmesi sağlanacak. Düzenlemenin 11'inci Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor.

