En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Memur ve Emekli İçin 2026'da Beklenen Zam

Merkez Bankası’nın anketine göre kasım ayı enflasyonu yüzde 1.59; aralık enflasyonu ise 1.16 oranında artacak. 4 aylık enflasyona bu oranların eklenmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 13.3 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ocakta yüzde 13,3 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19.77 oranında zam bekliyor. Yüzde 13,3'lük zamma göre en düşük emekli maaşının 19 bin 126 lira olması tahmin ediliyor.