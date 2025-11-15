onedio
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Memur ve Emekli İçin 2026'da Beklenen Zam

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2025 - 12:14

2026 yaklaşırken maaş zamları gündemdeki yerini aldı. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konuşulurken milyonlarca emeklinin gözü ise yeni maaşlarında. Emekli ve memur maaşları 2026'da ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon verileriyle belli olacak olan maaş zammında tahminler art arda sıralandı. İşte memur ve emekli için 2026'da beklenen zam.

Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına 2026'da yapılacak zammı merakla bekliyor.

Asgari ücret 2026 zammı konuşulurken milyonlarca emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Memur ve emeklinin maaş zammı için enflasyon önemli bir yere sahip. Maaş zammı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Memur ve memur emeklisinin maaş artışında enflasyon verisinin yanı sıra toplu sözleşmeden gelecek yüzde 11 zam eklenecek.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ekimde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32.30’a yükseldi. 

Temmuzda enflasyon yüzde 2.06; ağustosta yüzde 2.04; eylülde yüzde 3.23; ekimde yüzde 2.55 olmuştu. Bu verilere bakıldığında 4 aylık enflasyonun yüzde 10.25 olduğu ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi böylece yüzde 10.25’lik; memur ve memur emeklisi yüzde 16.55’lik zammı garantiledi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası’nın anketine göre kasım ayı enflasyonu yüzde 1.59; aralık enflasyonu ise 1.16 oranında artacak. 4 aylık enflasyona bu oranların eklenmesiyle 6 aylık enflasyon yüzde 13.3 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ocakta yüzde 13,3 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19.77 oranında zam bekliyor. Yüzde 13,3'lük zamma göre en düşük emekli maaşının 19 bin 126 lira olması tahmin ediliyor.

