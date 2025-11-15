En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Memur ve Emekli İçin 2026'da Beklenen Zam
2026 yaklaşırken maaş zamları gündemdeki yerini aldı. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konuşulurken milyonlarca emeklinin gözü ise yeni maaşlarında. Emekli ve memur maaşları 2026'da ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon verileriyle belli olacak olan maaş zammında tahminler art arda sıralandı. İşte memur ve emekli için 2026'da beklenen zam.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına 2026'da yapılacak zammı merakla bekliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın