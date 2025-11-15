onedio
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Maaşınızı Bu Yöntemle Artırabilirsiniz

Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Maaşınızı Bu Yöntemle Artırabilirsiniz

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2025 - 11:37

Milyonlarca çalışan yüksek maaş almanın hayalini kuruyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir yazı kaleme aldı. Karakaş, çalışanların maaşını yasal yollarla artırabileceğini anlattı. Peki, maaşımı nasıl artırırım? İşte maaşınızı artıracak yöntemler.

"Maaşım nasıl artar?" sorusu pek çok çalışan tarafından merak ediliyor. Yanıt, uzman isimden geldi.

“Maaşım nasıl artar?” sorusu pek çok çalışan tarafından merak ediliyor. Yanıt, uzman isimden geldi.

İsa Karakaş, “Çalışanlar gider gösterip daha az vergi ödeyebilir mi?” sorusunu yanıtladı. Buna dair yasal imkanlar olduğunu söyleyen Karakaş, milyonlarca çalışanın cebinde ekstra para kalacağını dile getirdi. Özel sigorta primleri, askerlik-doğum gibi borçlanmaları vergi matrahından düşürmek net maaşı artıracak yöntemlerden.

İsa Karakaş, maaşı artırma yöntemlerini açıkladı.

İsa Karakaş, maaşı artırma yöntemlerini açıkladı.

Askerlik, doğum veya diğer hizmetler için SGK’ya ödenen primlerin vergi indirimine konu olduğunu söyleyen Karakaş, işçi-memur fark etmeden herkesin yararlanacağını söyledi. 

  • Askerlik borçlanması: Yaptığınız askerlik süresinden istediğiniz günler için toplu prim ödeyin ve ödemeden sonra belgeyi işverene verdiğiniz an indirim başlayacak. 

  • Doğum borçlanması: 3 çocuğa kadar olan doğum borçlanmasında her çocuk için 720 güne kadar borçlanarak eksik günlerin tamamlanma imkanı sunuluyor.

  • Emeklilik ve hayat sigortası poliçesinde primler vergiden düşürülebilir. Hayat sigortasında kendiniz, eşiniz veya çocuklar için ödediğiniz primlerin yüzde 50’si indirime giriyor. 

  • Konut, taşıt, tüketici kredilerin kullanımı sırasında yapılan sigorta poliçeleri için ödenen primler vergiden düşürülebilir. 

  • Ölüm, kaza, hastalık, engellilik, doğum, tahsil gibi sigorta primlerinin yüzde 100’ü vergiden doğrudan düşürülüyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
