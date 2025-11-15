Bugün Başladı 5 Ay Zorunlu Olacak! Kurala Uymayana 6 Bin TL Cezası Var

Kış lastiği fiyatları 2 bin liradan başlıyor. Fiyat, marka ve kaliteye göre değişirken 5 bin TL’ye ulaşabiliyor. Büyük ebatlı lastiklerde lastik fiyatı 15 bin liraya kadar çıkıyor.

Lastik sökme-takma işlemi 16 inç ve altı jantlarda 1.000 TL, 17 inç ve üzerinde 1.200-1.500 TL aralığında.

Lastik otellerinde saklama ücreti, dört lastik için değişim ücreti seviyesinde talep ediliyor.