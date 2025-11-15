onedio
Bugün Başladı 5 Ay Zorunlu Olacak! Kurala Uymayana 6 Bin TL Cezası Var

Bugün Başladı 5 Ay Zorunlu Olacak! Kurala Uymayana 6 Bin TL Cezası Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.11.2025 - 09:24

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu olan bu uygulama Nisan ayına kadar devam edecek. Sürücüler dikkat! Kış lastiği taktırmayana ceza var. Peki kış lastiği fiyatları ne? Kış lastiği neden zorunlu?

Kış lastiği uygulaması başladı.

Kış lastiği uygulaması başladı.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının tarihi bu sene Aralık ayından Kasım ayına çekildi. Ticari araçların uyması gereken kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026’ya kadar devam edecek. Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu buna uymayana 5.856 TL ceza verilecek.

Kış lastiği neden zorunlu?

Kış lastiği neden zorunlu?

Uygulamanın, olumsuz hava koşullarına hazırlıksız araçların yolu kapatmasını ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmasını önlemeyi amaçladığı dile getirildi. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki havalarda karlı ve çamurlu zeminlerde iyi yol tutuşu sağlıyor. Güvenlik açısından özel araçlarda da kullanılması öneriliyor. 

Kış lastiği nasıl olmalı?

Lastik alırken üretim tarihine dikkat edilmeli. Raf ömrünü doldurmuş lastikler tercih edilmemeli.

Kış lastiği fiyatları.

Kış lastiği fiyatları.

Kış lastiği fiyatları 2 bin liradan başlıyor. Fiyat, marka ve kaliteye göre değişirken 5 bin TL’ye ulaşabiliyor. Büyük ebatlı lastiklerde lastik fiyatı 15 bin liraya kadar çıkıyor. 

Lastik sökme-takma işlemi 16 inç ve altı jantlarda 1.000 TL, 17 inç ve üzerinde 1.200-1.500 TL aralığında.

Lastik otellerinde saklama ücreti, dört lastik için değişim ücreti seviyesinde talep ediliyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
