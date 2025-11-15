Bugün Başladı 5 Ay Zorunlu Olacak! Kurala Uymayana 6 Bin TL Cezası Var
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu olan bu uygulama Nisan ayına kadar devam edecek. Sürücüler dikkat! Kış lastiği taktırmayana ceza var. Peki kış lastiği fiyatları ne? Kış lastiği neden zorunlu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kış lastiği uygulaması başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kış lastiği neden zorunlu?
Kış lastiği fiyatları.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın