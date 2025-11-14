onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şehir Resmen Kızıla Boyandı! Göz Gözü Görmedi, Nefes Almak Zorlaştı

Şehir Resmen Kızıla Boyandı! Göz Gözü Görmedi, Nefes Almak Zorlaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2025 - 23:05

Şanlıurfa’da toz taşınımı etkili oldu. Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’yı kapladı. Kentte adeta göz gözü görmedi. Hayat toz taşımından olumsuz etkilenirken pek çok vatandaş maske ile gezdi. Kentte görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, arabaların üstü tozla kaplandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şanlıurfa adeta kızıla boyandı. Toz taşınımının etkili olduğu kentte göz gözü görmedi.

Şanlıurfa adeta kızıla boyandı. Toz taşınımının etkili olduğu kentte göz gözü görmedi.

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa'da etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz, gökyüzünü kapladı. Kentte görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. İlçe kızıla boyanırken yetkililerden uyarı geldi. Yapılan uyarıda toz bulutu nedeniyle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların solunun sıkıntısı yaşayabileceğini belirterek dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kentten görüntüler:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
zülkarneyn

Birecik'teyim la ben.. ne zaman oldu haberim yok xd

yiğit doğan

Fear the Walking Dead

mathilda

suriye den ülkeme iyi gelen hicbirsey yok