Şehir Resmen Kızıla Boyandı! Göz Gözü Görmedi, Nefes Almak Zorlaştı
Şanlıurfa’da toz taşınımı etkili oldu. Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa’yı kapladı. Kentte adeta göz gözü görmedi. Hayat toz taşımından olumsuz etkilenirken pek çok vatandaş maske ile gezdi. Kentte görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, arabaların üstü tozla kaplandı.
Şanlıurfa adeta kızıla boyandı. Toz taşınımının etkili olduğu kentte göz gözü görmedi.
Kentten görüntüler:
Birecik'teyim la ben.. ne zaman oldu haberim yok xd
Fear the Walking Dead
suriye den ülkeme iyi gelen hicbirsey yok