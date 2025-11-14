Şehir Resmen Kızıla Boyandı! Göz Gözü Görmedi, Nefes Almak Zorlaştı

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa'da etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz, gökyüzünü kapladı. Kentte görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. İlçe kızıla boyanırken yetkililerden uyarı geldi. Yapılan uyarıda toz bulutu nedeniyle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların solunun sıkıntısı yaşayabileceğini belirterek dikkatli olunması gerektiği belirtildi.