Profesör doktor dışarıda kesinlikle yenilmemesi gereken yiyecekleri açıkladı.

Türkiye bir süredir gıdada hile yapan işletmeleri konuşurken yaşanan facia gıda güvenliğini ve güvenirliğini gözler önüne serdi. Vatandaşların güvenli olarak gördüğü pek çok işletme ve markanın gıdada yaptığı hileler ağızları açık bırakırken halk sağlığıyla nasıl oynandığı ortaya çıktı.

Böcek ailesinin yaşadığı durumun ardından sosyal medyada vatandaşlar işletmelere yapılan denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu ise vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. X hesabından 'Sokakta ne yenmez?' başlıklı bir paylaşım yaptı.