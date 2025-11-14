Profesör Doktor Dışarıda Kesinlikle Yenilmemesi Gereken Yiyecekleri Açıkladı
Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen gurbetçi Böcek ailesi, yedikleri yiyecekler ardından facia yaşadı. Anne Çiğdem Böcek, 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek ise tedavi altında. Ailenin yaşadığı facianın ardından zehirlenme şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Yaşanan olay gıda güvenliğine dair endişeleri yeniden artırdı. Vatandaşlar halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere dair adımlar atılmasını ve gıda güvenliği konusunun etkili şekilde ele alınması için kurumlara çağrıda bulunuyor. Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, dışarıda yenilmemesi gereken yiyecekleri açıkladı.
Fotoğrafta gördüğünüz aile İstanbul'da bir facia yaşadı...
Halk sağlığının nasıl hiçe sayıldığı gözler önüne serildi.
Profesör doktor dışarıda kesinlikle yenilmemesi gereken yiyecekleri açıkladı.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
dışarda yenilecek en iyi yemek fast food. bu çıkıyor sayın profesörün demesine göre
işin kısası hiç birşey yemeyin.simit diycem ama artık o bile süpheli
