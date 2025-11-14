Kumpir, Midye, Tantuni, Sucuk... Hayatını Kaybeden Ailenin Ön Otopsi Raporu Ortaya Çıktı

Olay 12 Kasım’da meydana geldi. Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek ailesi Fatih’te kaldıkları otelde fenalaştı. 3 yaşındaki Masal’ı hareketsiz bulan ailenin ihbarı üzerine otele çok sayıda sağlık ekibi geldi. Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Çiğdem ve baba Servet’in de tedavileri devam ederken anne Çiğdem Böcek, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yapılan araştırmada ailenin Ortaköy’de midye, tantuni, sucuk ve kumpir yediği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başladı.