Kumpir, Midye, Tantuni, Sucuk... Hayatını Kaybeden Ailenin Ön Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
İstanbul Fatih’te kaldıkları otelden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesi faciayı yaşadı. Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesinden 6 yaşındaki Kadir, 3 yaşındaki Masal ve anneleri Çiğdem Böcek hayatını kaybetti; baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Gündüz kumpir, midye, tantuni ve sucuk yiyen ailenin zehirlendiği şüphesi üzerine soruşturma devam ederken ön otopsi raporu tamamlandı.
Restoran mühürlendi, 4 kişi gözaltına alındı.
