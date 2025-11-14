onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kumpir, Midye, Tantuni, Sucuk... Hayatını Kaybeden Ailenin Ön Otopsi Raporu Ortaya Çıktı

Kumpir, Midye, Tantuni, Sucuk... Hayatını Kaybeden Ailenin Ön Otopsi Raporu Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2025 - 17:34

İstanbul Fatih’te kaldıkları otelden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesi faciayı yaşadı. Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesinden 6 yaşındaki Kadir, 3 yaşındaki Masal ve anneleri Çiğdem Böcek hayatını kaybetti; baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Gündüz kumpir, midye, tantuni ve sucuk yiyen ailenin zehirlendiği şüphesi üzerine soruşturma devam ederken ön otopsi raporu tamamlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'a tatile gelen gurbetçi aile, faciayı yaşadı. Çocuklar ve anne hayatını kaybetti; babanın tedavisi ise sürüyor.

İstanbul'a tatile gelen gurbetçi aile, faciayı yaşadı. Çocuklar ve anne hayatını kaybetti; babanın tedavisi ise sürüyor.

Olay 12 Kasım’da meydana geldi. Almanya’dan İstanbul’a gelen Böcek ailesi Fatih’te kaldıkları otelde fenalaştı. 3 yaşındaki Masal’ı hareketsiz bulan ailenin ihbarı üzerine otele çok sayıda sağlık ekibi geldi. Hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Çiğdem ve baba Servet’in de tedavileri devam ederken anne Çiğdem Böcek, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Baba Servet Böcek’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Yapılan araştırmada ailenin Ortaköy’de midye, tantuni, sucuk ve kumpir yediği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başladı.

Restoran mühürlendi, 4 kişi gözaltına alındı.

Restoran mühürlendi, 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ailenin yemek yediği iddia edilen restoran mühürlendi. İBB zabıta ekipleri de Ortaköy’de bulunan seyyar kumpircilere denetime başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Soruşturma kapsamında, ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numunelerin toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır” dedi.

Kumpir, midye, tantuni, sucuk... Böcek ailesi hangisinden zehirlendi? Ailenin ön otopsi raporu ortaya çıktı.

Kumpir, midye, tantuni, sucuk... Böcek ailesi hangisinden zehirlendi? Ailenin ön otopsi raporu ortaya çıktı.

11 Kasım'da saat 10.08'de otelden çıkan aile, 14.20’de Ortaköy’de bir seyyar tezgahtan midye aldı. Ardından Anne ve kız çocuğunun çorba içtiği, ailenin sucuk kokoreç ve tantuni yediği ortaya çıktı. Aile, saat 18.30'da Fatih’te bir işletmeden lokum aldı. Saat 18.43’te yeniden otele döndükleri kamera kayıtlarına yansıdı. Ailenin ön otopsi raporu tamamlandı.

Raporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi. 

Anne Çiğdem Böcek ile ilgili ise yine dış muayenede harici travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar, barsaklarda olağan kimüs ve gayta içeriği dışında belirgin patolojik bulgu olmadığının görüldüğü belirtildi. İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için bazı örneklerin alındığı öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
15
7
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın