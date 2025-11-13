Gurbetçi Ailenin Tatil Kabusu! Kumpir ve Midye Yiyen Çocuklar Öldü, Anne-Baba Tedavi Altında
Almanya’nın Hamburg kentinden İstanbul’a gelen Böcek ailesi kabusu yaşadı. Gündüz Ortaköy’de kumpir ve midye yiyen aile akşam saatlerinde fenalaştı. Fatih’te kaldıkları otelde fenalaşan aileden 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal yaşamını yitirdi. Ekol TV’de Gizem Gündoğdu’nun haberine göre anne ve baba hastanede tedavi altında.
Gurbetçi ailenin tatili kabusla bitti.
Aile zehirlendi mi?
