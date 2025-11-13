Gurbetçi Ailenin Tatil Kabusu! Kumpir ve Midye Yiyen Çocuklar Öldü, Anne-Baba Tedavi Altında

Dört kişilik Böcek ailesi, Almanya’dan İstanbul’a tatil yapmak için geldi. Ortaköy’de kumpir ve midye yiyen aile, gece saatlerinde kaldıkları otelde fenalaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, hastanede yaşamını yitirdi. Anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek hastanede tedavi altına alındı.