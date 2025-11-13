onedio
Gurbetçi Ailenin Tatil Kabusu! Kumpir ve Midye Yiyen Çocuklar Öldü, Anne-Baba Tedavi Altında

Gurbetçi Ailenin Tatil Kabusu! Kumpir ve Midye Yiyen Çocuklar Öldü, Anne-Baba Tedavi Altında

13.11.2025 - 15:28

Almanya’nın Hamburg kentinden İstanbul’a gelen Böcek ailesi kabusu yaşadı. Gündüz Ortaköy’de kumpir ve midye yiyen aile akşam saatlerinde fenalaştı. Fatih’te kaldıkları otelde fenalaşan aileden 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal yaşamını yitirdi. Ekol TV’de Gizem Gündoğdu’nun haberine göre anne ve baba hastanede tedavi altında.

Gurbetçi ailenin tatili kabusla bitti.

Gurbetçi ailenin tatili kabusla bitti.

Dört kişilik Böcek ailesi, Almanya’dan İstanbul’a tatil yapmak için geldi. Ortaköy’de kumpir ve midye yiyen aile, gece saatlerinde kaldıkları otelde fenalaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, hastanede yaşamını yitirdi. Anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek hastanede tedavi altına alındı.

Aile zehirlendi mi?

Aile zehirlendi mi?

Olayın ardından ailenin kumpir ve midye yediği öğrenildi. Bu bilginin üzerine zehirlenme şüphesi araştırılmaya başlandı. Hem otel odasından hem de ailenin yemek yediği yerde inceleme başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri numune topladı.

