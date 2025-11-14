TOKİ 500 Bin Konut Projesine 4 Günde Yapılan Başvuru Sayısı Belli Oldu
'Yüzyılın Konut Projesi” olarak adlandırılan TOKİ 500 bin konut sosyal konut projesinin başvurularını 10 Kasım Salı günü başladı. Projeye başvurular 19 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. A Haber’e konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 günde TOKİ’ye kaç kişinin başvurduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ konut projesine başvurular devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? Murat Kurum, TOKİ 500 Bin Konut Projesi'ne 4 günde kaç kişinin başvurduğunu açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın