TOKİ 500 Bin Konut Projesine 4 Günde Yapılan Başvuru Sayısı Belli Oldu

TOKİ, 81 ilde 500 bin sosyal konut projesini 10 Kasım Salı günü başlattı. Başvurular bankalar ve e-Devlet üzerinden 19 Aralık’a kadar devam edecek. 2+1 ve 1+1 şeklinde olacak konutların ne zaman teslim edeceği merak ediliyor. Satış bedeli 1 milyon 800 liradan başlayacak konutların ilk teslim tarihinin Mart 2027’de olacağı açıklandı. Taksitlerin İstanbul'da 7 bin 313 TL’den, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacağı belirtildi.