TOKİ 500 Bin Konut Projesine 4 Günde Yapılan Başvuru Sayısı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
14.11.2025 - 21:43

'Yüzyılın Konut Projesi” olarak adlandırılan TOKİ 500 bin konut sosyal konut projesinin başvurularını 10 Kasım Salı günü başladı. Projeye başvurular 19 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. A Haber’e konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 günde TOKİ’ye kaç kişinin başvurduğunu açıkladı.

TOKİ konut projesine başvurular devam ediyor.

TOKİ, 81 ilde 500 bin sosyal konut projesini 10 Kasım Salı günü başlattı. Başvurular bankalar ve e-Devlet üzerinden 19 Aralık’a kadar devam edecek. 2+1 ve 1+1 şeklinde olacak konutların ne zaman teslim edeceği merak ediliyor. Satış bedeli 1 milyon 800 liradan başlayacak konutların ilk teslim tarihinin Mart 2027’de olacağı açıklandı. Taksitlerin İstanbul'da 7 bin 313 TL’den, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacağı belirtildi.

TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? Murat Kurum, TOKİ 500 Bin Konut Projesi'ne 4 günde kaç kişinin başvurduğunu açıkladı.

A Haber'e konuşan Bakan Murat Kurum, TOKİ projesine dair bilgi verdi. Kurum, 10 Kasım'da başlayan başvuruların sayısını açıkladı. Bakan Kurum, 'Yaklaşık 3 milyon başvuru oldu' dedi. 

Projeye dair konuşan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

'Örnek dairelerimizi Ankara'da yaptık. Çok kullanışlı evler. Aidatın da çok altında bir taksitle vatandaşımız bu konutlara erişebilecek. İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız. 29 Aralık'ta kuralarımızı çekmeye başlayıp vatandaşımız hak sahibi yapmak istiyoruz. Deprem bölgesine ilk teslimleri 2026 yılı içerisinde, diğer illerde ise Mart 2027 itibarıyla konutlarımızı teslim edeceğiz.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
Ekonomi Gündem Editörü
