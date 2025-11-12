onedio
article/comments
article/share
TOKİ Konut Kurası Ne Zaman Çekilecek? 500 Bin TOKİ Konutları Ne Zaman Teslim Edilecek?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2025 - 18:37

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut projesine başvurular yoğun ilgiyle başladı. Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, kura çekim tarihlerini ve teslim sürecini merak ediyor. Başvurular T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre alınıyor. Gözler şimdi “Kura ne zaman çekilecek?” ve “Evler ne zaman teslim edilecek?” sorularına çevrildi. TOKİ’den yapılan açıklamalarla takvim netleşti. İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ Konut Kurası Ne Zaman Çekilecek?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. 27 Şubat 2026 tarihine kadar sürecek olan kura sürecinde, 81 ildeki konutlar için başvuruda bulunan milyonlarca kişi arasından hak sahipleri belirlenecek.

Kuralar, il bazlı olarak konut sayısı ve başvuru yoğunluğuna göre ayrı tarihlerde çekilecek. TOKİ, her ilin kura tarihini ve saatini resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden duyuracak. Başvuru dönemi ise 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

TOKİ Konut Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra asil ve yedek listeler ilan edilecek. Vatandaşlar, sonuçlara TOKİ’nin resmi web sitesi ya da e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.

Sonuçlar il il yayınlanacak ve hak sahibi olanlar kura tarihinden kısa süre sonra bilgilendirilecek. Bu aşamanın ardından hak sahipleri için sözleşme imzalama ve ödeme süreci başlayacak.

TOKİ Konutları Ne Zaman Teslim Edilecek?

TOKİ konutlarının teslimatları Mart 2027 itibarıyla başlayacak. İnşa süreci ve kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından, teslimatlar etaplar halinde yapılacak. İlk teslimlerin öncelikli olarak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, teslimlerin planlı şekilde yürütüleceğini ve her hak sahibine resmi teslim tarihinin önceden bildirileceğini açıkladı.

TOKİ Konutlarının Fiyatları Ne Kadar?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde fiyatlar konutun bulunduğu ile ve büyüklüğüne göre değişiyor.

İstanbul dışındaki illerde 55 m² büyüklüğündeki 1+1 daireler 1 milyon 800 bin TL’den satışa sunuluyor. Bu konutlarda yüzde 10 peşinat (180 bin TL) ve 240 ay vade imkânı bulunuyor. Aylık taksitler 6.750 TL olarak belirlendi.

Aynı bölgelerde 65 m² büyüklüğündeki 2+1 daireler 2 milyon 200 bin TL’den satılıyor. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL) ödeyen vatandaşlar, 240 ay vade ile ayda 8.250 TL taksit ödeyebilecek.

İstanbul’da fiyatlar biraz daha yüksek seyrediyor. 55 m² 1+1 daireler 1 milyon 950 bin TL, 65 m² 2+1 daireler 2 milyon 450 bin TL, 80 m² 2+1 daireler ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. 240 ay vade seçeneği burada da geçerli.

