TOKİ Konut Kurası Ne Zaman Çekilecek? 500 Bin TOKİ Konutları Ne Zaman Teslim Edilecek?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde fiyatlar konutun bulunduğu ile ve büyüklüğüne göre değişiyor.

İstanbul dışındaki illerde 55 m² büyüklüğündeki 1+1 daireler 1 milyon 800 bin TL’den satışa sunuluyor. Bu konutlarda yüzde 10 peşinat (180 bin TL) ve 240 ay vade imkânı bulunuyor. Aylık taksitler 6.750 TL olarak belirlendi.

Aynı bölgelerde 65 m² büyüklüğündeki 2+1 daireler 2 milyon 200 bin TL’den satılıyor. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL) ödeyen vatandaşlar, 240 ay vade ile ayda 8.250 TL taksit ödeyebilecek.

İstanbul’da fiyatlar biraz daha yüksek seyrediyor. 55 m² 1+1 daireler 1 milyon 950 bin TL, 65 m² 2+1 daireler 2 milyon 450 bin TL, 80 m² 2+1 daireler ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. 240 ay vade seçeneği burada da geçerli.