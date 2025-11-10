TOKİ 500 Bin Konut Projesi İlk Teslim Tarihi Belli Oldu

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitler İstanbul'da 7 bin 313 TL'den başlarken diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olacak. Kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.