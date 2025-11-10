onedio
TOKİ 500 Bin Konut Projesi İlk Teslim Tarihi Belli Oldu

Dilara Şimşek
10.11.2025 - 11:37

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar TOKİ konutlarının ilk teslim tarihini merak ediyor. Dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı veren projenin taksit tutarları da merak edilenler arasında. TOKİ konutları ilk teslim tarihi ne zaman? TOKİ konutları taksit tutarları ne kadar?

TOKİ Başvuru Şartları ve TOKİ Konut Projesi Tüm Detaylarına Buradan Ulaşabilirsiniz👇🏻

TOKİ Konutları Teslim Tarihi Ne Zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ilk teslim tarihi Mart 2027 olacak. Konutlar 2+1, 1+1 şeklinde tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, için özel kontenjanlar oluşturuldu. 

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvurabilecek. Ancak tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar başvuru yapamayacak.

TOKİ Taksitleri

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitler İstanbul'da 7 bin 313 TL'den başlarken diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olacak. Kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.

