TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır? TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler TOKİ Konut Projesine İlk Önce Başvuracak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2025 - 22:00 Son Güncelleme: 06.11.2025 - 22:04

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek 'Yüzyılın Konut Projesi' başvurularının 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Başvuru yoğunluğunu önlemek amacıyla aşamalı sistem uygulanacak. Buna göre, başvuruların ilk günü olan 10 Kasım'da TCKN'nin son rakamı '0' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Takip eden günlerde ise TCKN'nin son rakamı sırasıyla '2, 4, 6, 8' olanlar başvuracak. Aşamalı sistem 15 Kasım'da sona erecek ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlar başvuru yapmaya devam edebilecek.

TOKİ Konut Projesine başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını bildirdi.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edileceği projeye başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

Bu kapsamda başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı '0' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı '2', 12 Kasım'da '4', 13 Kasım'da '6', 14 Kasım'da '8' olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

Projeyle ilgili detaylara 'https://evsahibiturkiye.gov.tr/' internet adresinden ulaşılabilecek.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
