TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır? TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler TOKİ Konut Projesine İlk Önce Başvuracak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek 'Yüzyılın Konut Projesi' başvurularının 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Başvuru yoğunluğunu önlemek amacıyla aşamalı sistem uygulanacak. Buna göre, başvuruların ilk günü olan 10 Kasım'da TCKN'nin son rakamı '0' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Takip eden günlerde ise TCKN'nin son rakamı sırasıyla '2, 4, 6, 8' olanlar başvuracak. Aşamalı sistem 15 Kasım'da sona erecek ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlar başvuru yapmaya devam edebilecek.
