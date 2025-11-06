onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Altın Yorumlarıyla Gündem Olan İslam Memiş, 90’ların En Popüler İsimlerinden Medyum Memiş’in Kardeşiymiş!

Altın Yorumlarıyla Gündem Olan İslam Memiş, 90’ların En Popüler İsimlerinden Medyum Memiş’in Kardeşiymiş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2025 - 18:06

Altın ve para piyasası denince akla gelen ilk isimlerden biri olan İslam Memiş’in 90’lı yılların en popüler isimleriden biri olan Medyum Memiş’in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Canlı yayında Keto’ya attığı yumrum sonrasında piyasadan kaybolan Medyum Memiş ve kardeşi İslam Memiş bugüne kadar ilk kez babalarının cenazesinde birlikte görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın uzmanı olan ve son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İslam Memiş’in kardeşi hepimizin yakından tanıdığı Medyum Memiş’miş!

Altın uzmanı olan ve son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İslam Memiş’in kardeşi hepimizin yakından tanıdığı Medyum Memiş’miş!

Altın ve para piyasalarına yönelik yorumları ile bilinen İslam Memiş, bir zamanlar Türk televizyonlarına damgasını vuran Medyum Memiş'in kardeşi çıktı. İslam Memiş henüz piyasada yokken kardeşi medyum olarak medyada ve televizyon ekranlarında şaşırtan bir şöhrete ulaşmıştı. Medyum Memiş'in tahtı TV ekranındaki bir skandalla sona ererken, kardeşi İslam Memiş yıllar sonra farklı bir alanda uzmanlığı ile tanındı.

Sadece bir kere babalarının cenazesinde birlikte görüntülendiler!

Sadece bir kere babalarının cenazesinde birlikte görüntülendiler!

Büyük olan Medyum Memiş (Gerçek Adı Mehmet Memiş) ile kardeş altın uzmanı İslam Memiş arasında 12 yaş fark var. Ordulu olan Memiş kardeşlerden biri 1990'lı yıllarda şöhret olup sonrasında kayıplara karışırken, diğeri ekonomi alanında ilerledi. 

Medyumluk, falcılık gibi işlerin çok popüler olduğu 90’lı yılların en tanınan isimlerinden biri olan Medyum Memiş’in kariyeri canlı yayında Medyum Keto ile yaşadığı kavga sonrasında alt üst olmuştu.

Medyum Memiş, 90'lı yıllarda canlı yayında Medyum Keto'ya saldırmıştı!

Medyum Memiş, 90'lı yıllarda canlı yayında Medyum Keto'ya saldırmıştı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
5
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın