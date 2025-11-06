Altın Yorumlarıyla Gündem Olan İslam Memiş, 90’ların En Popüler İsimlerinden Medyum Memiş’in Kardeşiymiş!
Altın ve para piyasası denince akla gelen ilk isimlerden biri olan İslam Memiş’in 90’lı yılların en popüler isimleriden biri olan Medyum Memiş’in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Canlı yayında Keto’ya attığı yumrum sonrasında piyasadan kaybolan Medyum Memiş ve kardeşi İslam Memiş bugüne kadar ilk kez babalarının cenazesinde birlikte görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın uzmanı olan ve son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İslam Memiş’in kardeşi hepimizin yakından tanıdığı Medyum Memiş’miş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece bir kere babalarının cenazesinde birlikte görüntülendiler!
Medyum Memiş, 90'lı yıllarda canlı yayında Medyum Keto'ya saldırmıştı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın