Altın Yorumlarıyla Gündem Olan İslam Memiş, 90’ların En Popüler İsimlerinden Medyum Memiş’in Kardeşiymiş!

Büyük olan Medyum Memiş (Gerçek Adı Mehmet Memiş) ile kardeş altın uzmanı İslam Memiş arasında 12 yaş fark var. Ordulu olan Memiş kardeşlerden biri 1990'lı yıllarda şöhret olup sonrasında kayıplara karışırken, diğeri ekonomi alanında ilerledi.

Medyumluk, falcılık gibi işlerin çok popüler olduğu 90’lı yılların en tanınan isimlerinden biri olan Medyum Memiş’in kariyeri canlı yayında Medyum Keto ile yaşadığı kavga sonrasında alt üst olmuştu.