onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Beklenen An Geldi: Michael Jackson Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı!

Beklenen An Geldi: Michael Jackson Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.11.2025 - 17:40

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın hayatını konu alan “Michael” filminden resmi fragman yayınlandı. Lionsgate tarafından paylaşılan fragman, hayranlar arasında büyük heyecan yarattı. Film, yıldızın sahne arkasındaki yaşamına, kariyerinin zirve anlarına ve kişisel mücadelesine ışık tutmayı hedeflemişti. Öyle de olmuş gibi görünüyor. Gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte fragman 👇

“Michael” filminin başrolünde, ünlü sanatçının yeğeni Jaafar Jackson yer alıyor.

“Michael” filminin başrolünde, ünlü sanatçının yeğeni Jaafar Jackson yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda ise Antoine Fuqua bulunuyor. Filmde Michael’ın çocuk yaşta sahneye çıkışından dünya yıldızlığına uzanan olağanüstü yükselişi anlatılıyor. Aynı zamanda sanatçının aile hayatı, sahne baskısı ve kamuoyunda yaşadığı çalkantılar gibi zor anları da gerçeklikle aktarıyor. Film 24 Nisan 2026’da izleyiciyle buluşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın