Beklenen An Geldi: Michael Jackson Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı!
Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın hayatını konu alan “Michael” filminden resmi fragman yayınlandı. Lionsgate tarafından paylaşılan fragman, hayranlar arasında büyük heyecan yarattı. Film, yıldızın sahne arkasındaki yaşamına, kariyerinin zirve anlarına ve kişisel mücadelesine ışık tutmayı hedeflemişti. Öyle de olmuş gibi görünüyor. Gelin birlikte izleyelim!
İşte fragman 👇
“Michael” filminin başrolünde, ünlü sanatçının yeğeni Jaafar Jackson yer alıyor.
