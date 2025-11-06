Fark Etmemişiz: How I Met Your Mother'da Annenin Kim Olacağı İlk Sezonda Verilmiş!
Gelmiş geçmiş en başarılı sitcomlardan biri olarak görülen How I Met Your Mother, muhtemelen yıllar boyunca unutulmamaya devam edecek. Hafızalarımızdaki yerini koruması bir yana diziyi her bulduğumuz fırsatta yeniden izleyecek ve şu an olduğu gibi bir detay daha yakalayacağız.
Bir TikTok kullanıcısı, sezonlar boyu süren 'annenizle nasıl tanıştım?' hikayesine ilk sezonda değinildiğini gösterdi. How I Met Your Mother'da annenin kim olacağı aslında ilk sezonda belli olmuş!
How I Met Your Mother hafızamızdaki ve kalbimizdeki yerini her daim canlı tutmaya devam ediyor.
Bir TikTok kullanıcısı, How I Met Your Mother'da sezonlar boyu öğrenmeyi beklediğimiz annenin adının ilk sezonda söylendiğini fark etti!
