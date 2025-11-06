Dikkat Bu Yapımlarda Libidolar Tavan! Erotik Sahneleriyle Netflix'e Damga Vuran 15 Dizi ve Film

Netflix son yıllarda romantikten, drama, erotikten, evlilik içi tatminsizliğe ve yasak ilişkilere, güç dengesine dayalı birlikteliklerden, gençlik tutkusuna kadar pek çok senaryoyu izleyicilere sunuyor. 18 yaş altına uygun olmayan, son döneme damga vuran 15 dizi ve filmi biz de sizler için bir araya getirdik.