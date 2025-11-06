Dikkat Bu Yapımlarda Libidolar Tavan! Erotik Sahneleriyle Netflix'e Damga Vuran 15 Dizi ve Film
Netflix son yıllarda romantikten, drama, erotikten, evlilik içi tatminsizliğe ve yasak ilişkilere, güç dengesine dayalı birlikteliklerden, gençlik tutkusuna kadar pek çok senaryoyu izleyicilere sunuyor. 18 yaş altına uygun olmayan, son döneme damga vuran 15 dizi ve filmi biz de sizler için bir araya getirdik.
1. Mea Culpa (2024, film)
2. Sex/Life – 2021–2023
3. Sexify – Dizi, 2021–2023
4. Through My Window 3: Looking at You (2024, film)
5. Devotion, a Story of Love and Desire (Sadakat) – Dizi, 2022
6. Obsession – Mini dizi, 2023
7. Fall for Me (2025, film)
8. Fair Play – Film, 2023
9. Under Her Control (La jefa) – Film, 2022
10. No Limit – Film, 2022
11. Lady Chatterley’s Lover – Film, 2022
13. Bad Influence / Mala Influencia (2025, film)
14. Deadly Illusions - Ölümcül Masumiyet (2021)
15. 365 DNI - 365 Gün (2020)
