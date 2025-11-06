onedio
Dikkat Bu Yapımlarda Libidolar Tavan! Erotik Sahneleriyle Netflix'e Damga Vuran 15 Dizi ve Film

Dikkat Bu Yapımlarda Libidolar Tavan! Erotik Sahneleriyle Netflix'e Damga Vuran 15 Dizi ve Film

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.11.2025 - 13:38

Netflix son yıllarda romantikten, drama, erotikten, evlilik içi tatminsizliğe ve yasak ilişkilere, güç dengesine dayalı birlikteliklerden, gençlik tutkusuna kadar pek çok senaryoyu izleyicilere sunuyor. 18 yaş altına uygun olmayan, son döneme damga vuran 15 dizi ve filmi biz de sizler için bir araya getirdik.

1. Mea Culpa (2024, film)

1. Mea Culpa (2024, film)

Bir ceza avukatının, temsil ettiği sanıkla sınırlarını zorlayan bir yakınlık yaşaması üzerinden ilerleyen gerilim.

2. Sex/Life – 2021–2023

2. Sex/Life – 2021–2023

Evli ve çocuklu bir kadının yıllar önceki partnerine dair arzularının yeniden tetiklenmesi üzerine kurulu. Dizinin özellikle ilk sezonunda yer alan duş ve yatak sahneleri sosyal medyada uzun süre tartışıldı.

3. Sexify – Dizi, 2021–2023

3. Sexify – Dizi, 2021–2023

Polonya yapımı olmasına rağmen, kadın cinselliğini “teknoloji projesi” üzerinden açıkça tartıştığı için Netflix Mayıs 2021 izlenmelerinde öne çıkmıştı. Üniversiteli üç genç kadının uygulama geliştirme bahanesiyle cinsel deneyimleri araştırması, çok sayıda yarı-komik ama açık sahneye alan açıyor.

4. Through My Window 3: Looking at You (2024, film)

4. Through My Window 3: Looking at You (2024, film)

Serinin üçüncü filmi, genç bir çiftin uzaklık sonrasında yeniden bir araya gelmesini ve ilişkideki duygusal/fiziksel yakınlığı daha görünür anlatıyor.

5. Devotion, a Story of Love and Desire (Sadakat) – Dizi, 2022

5. Devotion, a Story of Love and Desire (Sadakat) – Dizi, 2022

İtalya’da geçen, dışarıdan “sorunsuz” görünen bir evliliğin iki tarafta da arzuyu başka yerlere yöneltmesiyle ilerliyor. Çerçeve, evlilik–sadakat–ihanet üçgeni; ama evlilik dışı yakınlaşmalar kamera karşısında oldukça görünür.

6. Obsession – Mini dizi, 2023

6. Obsession – Mini dizi, 2023

Londra’da saygın bir cerrahın oğlunun müstakbel eşiyle takıntılı bir ilişkiye girmesi üzerine kurulu İngiliz yapımı. Josephine Hart’ın “Damage” romanından geldiği için erotik sahneler dramatik olarak konumlanmış.

7. Fall for Me (2025, film)

7. Fall for Me (2025, film)

Tatil ortamında tanışan karakterler arasında kısa sürede güçlü bir çekim oluşuyor; film bu çekimi suç ve sır temasıyla birleştiriyor. Yetişkin izleyiciye yönelik anlatımda.

8. Fair Play – Film, 2023

8. Fair Play – Film, 2023

New York’ta agresif bir hedge fonunda birbirleriyle ilişkisi olan iki çalışanın güç dengesi değişince, ilişkilerindeki cinsel gerilim şiddetli bir çatışmaya dönüşüyor. Açılışındaki cesur sahne özellikle “erkek kırılganlığı + arzu” tartışmasıyla birlikte okundu.

9. Under Her Control (La jefa) – Film, 2022

9. Under Her Control (La jefa) – Film, 2022

İspanya yapımı bu filmde genç bir çalışanın karizmatik kadın patronuyla kurduğu güç ilişkisi, hamilelik ve kariyer başlıklarıyla birlikte evriliyor.

10. No Limit – Film, 2022

10. No Limit – Film, 2022

Serbest dalış dünyasında geçen Fransız filmi; eğitmen–öğrenci ilişkisinde hem fiziksel tehlike hem de bağımlılık yaratan bir döngüye çevriliyor. “Yarışma–takıntı–kıskançlık” üçlüsü filmin ana konularından.

11. Lady Chatterley’s Lover – Film, 2022

11. Lady Chatterley’s Lover – Film, 2022

D.H. Lawrence’ın tartışmalı romanının Netflix uyarlaması; sınıf farkı ve evlilik içi tatminsizliğin yanında, kırsaldaki oyun bekçisiyle yaşanan ilişki dikkat çekiyor.

13. Bad Influence / Mala Influencia (2025, film)

13. Bad Influence / Mala Influencia (2025, film)

Daha büyük bir koruyucu figür ile genç bir kadının tehlikeli biçimde yakınlaşmasını anlatan İspanyol gerilimi. İlişkide güç dengesini tartışıyor.

14. Deadly Illusions - Ölümcül Masumiyet (2021)

14. Deadly Illusions - Ölümcül Masumiyet (2021)

Yaratıcılık konusunda tıkanan popüler bir roman yazarı, çocukları için yeni bir dadı tutar. İşte tam bu noktada gerçekle kurgu arasındaki sınır bulanıklaşmaya başlar.

15. 365 DNI - 365 Gün (2020)

15. 365 DNI - 365 Gün (2020)

Bir kadın, dominant bir mafya babasının eline düşer. Adam, kaçırıp hapsettiği kadına ona aşık olması için bir yıl verir.

