İngiliz Kraliyet Ailesinin Olaylı Gelini Düşes Meghan Markle 8 Yıl Sonra Setlere Döndü: Yeni Filmi Belli Oldu!

The Sun'ın haberine göre Meghan Markle, Amazon Studios tarafından çekilen yeni film 'Close Friends'te (Yakın Arkadaşlar) rol alıyor. Kaliforniya'da çekilen filmde Meghan'ın yanı sıra Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid ve Henry Golding de rol alıyor. Yapıma yakın bir kaynağın açıkladığı üzere, film, Santa Barbara'ya yaptıkları bir gezi sırasında ünlü bir çiftle tanışan bir çiftin samimi hikayesini anlatıyor.

People dergisine konuşan başka bir kaynak ise şu ifadelerde bulundu: 'Meghan'ın küçük bir rolü var ama sette çok sıcakkanlı ve ulaşılabilirdi. Herkesi selamladı ve o dünyaya geri döndüğü için ne kadar mutlu olduğunu hepimize gösterdi'.

'Suits' dizisi dışında, ayrıca 'Horrible Bosses' ve 'Remember Me' gibi filmlerde rol alan Meghan Markle'ın çok sayıda yapımdan teklif aldığı ancak Close Friends'i tercih ettiği söyleniyor. Duyduğumuza göre Prens Harry de oyunculuğa dönmesini çok destekliyormuş.