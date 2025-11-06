onedio
İngiliz Kraliyet Ailesinin Olaylı Gelini Düşes Meghan Markle 8 Yıl Sonra Setlere Döndü: Yeni Filmi Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.11.2025 - 15:22

İngiliz Kraliyet ailesinin oyuncu Meghan Markle'ı gelin olarak kabul etmesi biraz zaman almıştı. İddialara göre, Prens Harry ile evlenen Meghan Markle, daha önce rol aldığı yapımlardaki açık sahneler sebebiyle bir krize yol açmıştı. Meghan Markle oyunculuğa dönecek mi diye tartışılırken, 8 yıl aradan sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Meghan Markle'ın yeni filmi belli oldu!

Güzeller güzeli oyuncu Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesinin biricik oğlu Prens Harry ile yaşadığı aşkla bir dönemin en çok konuşulan ismi olmuştu.

Oyuncu olması ve rol aldığı yapımlardaki açık sahneler kraliyet ailesinde bir krize yol açmış, Meghan 'istenmeyen gelin' ilan edilmişti. Bu konuşmaların ve iddiaların üstünden tam 8 yıl geçti. Bu süreçte mutlu bir evlilik yapan Meghan Markle'ın Prens Harry ile Prens Archie ve Prenses Lilibet adlarında iki çocuğu oldu.

Meghan Markle 8 yıl aradan sonra oyunculuğa döndü. Markle'ın yeni filmi ve vizyon tarihi belli oldu.

The Sun'ın haberine göre Meghan Markle, Amazon Studios tarafından çekilen yeni film 'Close Friends'te (Yakın Arkadaşlar) rol alıyor. Kaliforniya'da çekilen filmde Meghan'ın yanı sıra Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid ve Henry Golding de rol alıyor. Yapıma yakın bir kaynağın açıkladığı üzere, film, Santa Barbara'ya yaptıkları bir gezi sırasında ünlü bir çiftle tanışan bir çiftin samimi hikayesini anlatıyor. 

People dergisine konuşan başka bir kaynak ise şu ifadelerde bulundu: 'Meghan'ın küçük bir rolü var ama sette çok sıcakkanlı ve ulaşılabilirdi. Herkesi selamladı ve o dünyaya geri döndüğü için ne kadar mutlu olduğunu hepimize gösterdi'.

'Suits' dizisi dışında, ayrıca 'Horrible Bosses' ve 'Remember Me' gibi filmlerde rol alan Meghan Markle'ın çok sayıda yapımdan teklif aldığı ancak Close Friends'i tercih ettiği söyleniyor. Duyduğumuza göre Prens Harry de oyunculuğa dönmesini çok destekliyormuş.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
