Seda Bakan, Gelin Takımı 2'de Kızlarının Bakıcısıyla Beraber Rol Aldı!
Gelin Takımı 2 filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Sinemada epey rağbet gören Gelin Takımı 2 hakkında başrollerden Seda Bakan'dan paylaşım geldi. Seda Bakan, filmdeki bir sahneyi Instagram'dan paylaşarak kızlarının 6 yıllık bakıcısıyla aynı sahnede rol aldıklarını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde sinemalarda vizyona giren Gelin Takımı 2 seyirci tarafından çok sevildi.
