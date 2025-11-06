onedio
Seda Bakan, Gelin Takımı 2'de Kızlarının Bakıcısıyla Beraber Rol Aldı!

06.11.2025 - 15:14

Gelin Takımı 2 filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Sinemada epey rağbet gören Gelin Takımı 2 hakkında başrollerden Seda Bakan'dan paylaşım geldi. Seda Bakan, filmdeki bir sahneyi Instagram'dan paylaşarak kızlarının 6 yıllık bakıcısıyla aynı sahnede rol aldıklarını açıkladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Geçtiğimiz günlerde sinemalarda vizyona giren Gelin Takımı 2 seyirci tarafından çok sevildi.

Filmin başrollerinden Seda Bakan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Gelin Takımı 2 filminden bir sahne paylaşan Seda Bakan, söz konusu sahnede kızlarının 6 yıllık bakıcısı Enejan'la beraber rol aldığını açıkladı ve sahnenin çoğunluğunda doğaçlama yaptıklarını itiraf etti.

Eğlenceli film her ikisini de sinemada izledim.