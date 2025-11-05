onedio
Yeşilçam'a Anime Dokunuşu: Neşeli Günler Filmini Bir de Böyle İzleyin!

Esra Demirci
05.11.2025 - 15:48

Yapay zekanın gelişmesiyle sosyal medyada her gün bambaşka bir akımla karşılaşıyoruz. Şimdi de içerik üreticisi Tolga Suna'nın yerli dizi ve filmleri anime versiyonlarıyla yayınlaması gündeme oturdu. Suna, son olarak Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Neşeli Günler'deki turşu kavgası sahnesini anime haline getirdi.

KAYNAK: Tolga Suna

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyanın gündemine yerli dizi ve filmlerin anime versiyonları damga vuruyor.

İçerik üreticisi Tolga Suna, sosyal medya hesabından yapay zeka kullanarak hazırladığı videoları yayınlıyor. En sevdiğimiz yapımların anime versiyonları izleyenlerde bağımlılık yaratırken Tolga Suna, bu defa Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Neşeli Günler'deki unutulmaz sahnenin animesini paylaştı.

