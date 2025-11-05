Yeşilçam'a Anime Dokunuşu: Neşeli Günler Filmini Bir de Böyle İzleyin!
Yapay zekanın gelişmesiyle sosyal medyada her gün bambaşka bir akımla karşılaşıyoruz. Şimdi de içerik üreticisi Tolga Suna'nın yerli dizi ve filmleri anime versiyonlarıyla yayınlaması gündeme oturdu. Suna, son olarak Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Neşeli Günler'deki turşu kavgası sahnesini anime haline getirdi.
KAYNAK: Tolga Suna
Buradan izleyebilirsiniz:
Sosyal medyanın gündemine yerli dizi ve filmlerin anime versiyonları damga vuruyor.
