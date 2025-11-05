Adrenalin, Heyecan ve Gerilim İsteyenler Buraya: Son Yılların Kaçırılma Temalı En İyi Filmleri!

Küçük bir çocuk, maskeli bir adam tarafından kaçırılır ve ses geçirmez bir bodrumda hapsolur. Odada bulunan eski bir telefon, gizemli bir şekilde çalmaya başlar. Çocuk telefonla daha önce kaçırılmış kurbanların seslerini duyar ve kaçış planı kurar. Film, umutla korkunun birbirine tutunduğu klostrofobik bir mücadele sunuyor.