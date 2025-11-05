onedio
Adrenalin, Heyecan ve Gerilim İsteyenler Buraya: Son Yılların Kaçırılma Temalı En İyi Filmleri!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
05.11.2025 - 10:12

Yeni bir film listesiyle daha karşınızdayız. Adrenalin ve gerilim filmlerini sevenler için listeyi biraz filtreleyerek kaçırılma temasını işleyen yapımlara yer verdik. Özellikle de son yıllardan seçimler yaptık. Gelin birlikte bakalım!

The Black Phone (2022)

The Black Phone (2022)

Küçük bir çocuk, maskeli bir adam tarafından kaçırılır ve ses geçirmez bir bodrumda hapsolur. Odada bulunan eski bir telefon, gizemli bir şekilde çalmaya başlar. Çocuk telefonla daha önce kaçırılmış kurbanların seslerini duyar ve kaçış planı kurar. Film, umutla korkunun birbirine tutunduğu klostrofobik bir mücadele sunuyor.

No Exit (2022)

No Exit (2022)

Karlı bir fırtınada küçük bir dinlenme tesisinde mahsur kalan genç kadın, arabada bağlanmış bir çocuk bulur. İçerideki herkes şüpheli hale gelir ve gizli bir savaş başlar. Kime güveneceğini bilmeyen kahraman, dakikalar içinde plan kurmak zorundadır. Gerilimi hiç düşmeyen, nefes aldırmayan bir kapan hissi var.

Shut In (2022)

Shut In (2022)

Bir anne, saklanmaya çalışırken eski evinin kilerinde kilitli kalır. Küçük çocuklarını korumak zorundayken dışarıdan gelen tehdit büyür. Kapalı alanda hayatta kalma mücadelesinin yanında annelik içgüdüsü filmi sürüklüyor. Dar alanın verdiği gerginlik çok iyi kullanılmış.

Lou (2022)

Lou (2022)

Bir kadın, komşusunun çocuğu kaçırılınca gizemli yaşlı kadın Lou’dan yardım ister. Lou’nun geçmişinin karanlık yüzü ortaya çıkar ve ikili zorlu bir takip oyununa atılır. Yağmur ve orman atmosferi gerilimi artırıyor. Aile bağları ile intikam duygusu iç içe geçiyor.

Borrego (2022)

Borrego (2022)

Genç bir botanikçi, çölde rastladığı kaçakçı tarafından kaçırılır. Issız doğa, suçludan çok tehlikelidir; yolculuk hayatta kalma savaşına dönüşür. Küçük bir kasaba polisinin çabaları da hikâyeye gerilim katıyor. Yalnızlık, korku ve dayanma gücü aynı anda işlenmiş.

Ambulance (2022)

Ambulance (2022)

Başarısız bir banka soygunu sonrası iki kardeş, ambulansı rehin alarak kaçmaya çalışır. İçeride yaralı bir polis ve paramedik vardır. Şehir sokaklarında hız kesmeyen bir kovalamaca başlar. Film temposuyla nefes bırakmıyor, rehine durumunun gerginliği sürekli hissediliyor.

The Mother (2023)

The Mother (2023)

Jennifer Lopez’in canlandırdığı eski bir asker, kaçırılan kızını kurtarmak için saklandığı hayattan geri döner. Ormanda başlayan takip, şehirde büyük bir çatışmaya dönüşür. Film, anne gücünü aksiyonun içine yerleştiriyor. “Kızım neredeyse ben de oradayım” hissi sürekli var.

Missing (2023)

Missing (2023)

Annesi yurt dışında ortadan kaybolan genç bir kız, bilgisayar ekranlarından iz sürdüğü bir arayışa girer. Evraklar, kameralı görüşmeler, dijital izler… Her şey parça parça birleşir. Film, teknolojinin hem kurtarıcı hem yanıltıcı yanını heyecanla gösteriyor.

The Marsh King’s Daughter (2023)

The Marsh King’s Daughter (2023)

Bir kadın, yıllar önce annesini alıkoymuş babasının hapisten kaçtığını öğrenir. Çocukluğundaki travmalar geri döner ve kendi kızını korumak zorunda kalır. Orman ve doğa, karakterin geçmişiyle hesaplaşmasına zemin olur. Sessiz ama derinden ilerleyen bir gerilim.

Ransomed (2023)

Ransomed (2023)

1970’lerde Orta Doğu’da kaçırılan bir diplomat, gizli bir kurtarma operasyonunun merkezine oturur. Genç bir memur, kimsenin girmeye cesaret edemediği bölgelere girerek rehineyi kurtarmaya çalışır. Politik gerilimle insani dram birleşiyor. Dışarıdan küçük görünen kararlar büyük sonuçlar doğuruyor.

Sound of Freedom (2023)

Sound of Freedom (2023)

Eski bir federal ajan, çocuk kaçakçılığına karşı kendi yolunu seçer. Bir çocuğu kurtarmak için sınır ötesine geçer ve karanlık ağlarla karşılaşır. Tema ağır ama anlatım cesur. Umut, adaletsizlikle çarpışırken hikaye daha da güçleniyor.

Extraction 2 (2023)

Extraction 2 (2023)

Tyler Rake, tehlikeli bir suç örgütü tarafından rehin tutulan aileyi kurtarmak için geri döner. Hapishane baskını, tren kovalamacası, sürekli tehlike. Film baştan sona nabzı yükseltiyor. “Tek kişilik ordu” ruhu ama duygusal arka planıyla da tutuyor.

Operation Fortune: Ruse de Guerre (2023)

Operation Fortune: Ruse de Guerre (2023)

Uluslararası bir ajan ekibi, kaçırılan milyarderin peşine düşer ve küresel komploya yakalanır. Mizah, aksiyon ve casusluk birlikte ilerliyor. Rehin durumları ve kimlik oyunları filmin temposunu diri tutuyor. Hafif tonuna rağmen heyecanı iyi taşıyor.

The Bricklayer (2024)

The Bricklayer (2024)

Emekli bir ajan, diplomatik kriz yaratmak için insan kaçıran bir suçlunun peşine düşer. Oyun sertleşir, eski hesaplar açığa çıkar. Film, “ben artık uzak duracağım” diyen kahramanın geri çekilememesini anlatıyor. Klasik ama keyifli bir kurtarma gerilimi.

The Beekeeper (2024)

The Beekeeper (2024)

Sıradan görünen bir adam, yakınındaki bir trajediden sonra yeraltı bağlantılarını açığa çıkarır ve intikam yoluna girer. Kaçırılan ve zorla tutulan insanların izini sürerken hikaye büyür. Tempo yüksek, karakter sert ama duygusu var. “Benim kurallarımla oynanmaz” hissi filmin ruhu.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
